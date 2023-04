Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir e Züleyha avranno un confronto molto teso. Dopo aver scoperto che Ümit vivrà a Villa Yaman, Züleyha vorrà delle spiegazioni, così il marito le dirà che Sevda è morta, uccisa da Ümit, e la ragazza lo sta ricattando: se non la farà vivere insieme a lui a Villa Yaman, confesserà alla polizia che è stato lui a uccidere la madre. Sarà un duro momento per Demir.

Il ricatto di Ümit nei confronti di Demir

La vita di Demir sarà a un bivio durante le prossime puntate: da una parte ci sarà Züleyha e dall'altra parte Ümit.

Sarà quest'ultima a non rendergli la vita per niente facile, per via di un incidente in cui Sevda perderà perso la vita. Ümit aveva intenzione di sparare a Demir, ma Sevda ha dato la vita facendogli da scudo. Il fatto rimarrà segreto, anche per permettere a Ümit di non finire in carcere.

Quest'ultima approfitterà della situazione, così si presenterà a casa a Villa Yaman con l'intenzione di rimanere a vivere lì. Ovviamente per riuscire nel suo intento ricatterà Demir: se non le permetterà di vivere insieme a lui, dirà alla polizia che è stato lui a uccidere Sevda.

Demir concede a Ümit di vivere con lui, Züleyha sconvolta

Così Demir accetterà e quando Züleyha scoprirà la novità non riuscirà a capire una cosa: perché Demir ha accettato che Ümit viva insieme a loro?

Züleyha non sopporterà questa situazione, al punto che minaccerà di lasciare la villa.

Demir farà di tutto per fermarla, ma non ci riuscirà, così non gli resterà che confessarle la verità. Le dirà che non può mandare via Ümit dalla villa, altrimenti potrebbe finire in prigione.

Demir confessa a Züleyha che Ümit ha ucciso la madre

Züleyha faticherà a capire cosa stia succedendo nella vita del marito, così gli chiederà qualche dettaglio in più. Alla fine Demir cederà e confesserà che Sevda è morta. Le rivelerà che ha dato dei soldi a lei e Ümit per lasciare Çukurova per sempre, ma non è stato così. Ümit poi ha provato a ucciderlo, ma Sevda gli ha fatto da scudo e alla fine è morta lei.

Züleyha, finalmente, capirà perché ultimamente Demir si stava comportando in maniera molto strana. L'uomo rischierà veramente di finire in carcere, anche perché c'è la parola di Ümit contro la sua, in più si è occupato di seppellire il cadavere di Sevda e tutto questo per salvare la pelle alla sua ex amante. Gli dispiacerà non aver detto nulla a Züleyha, ma purtroppo non poteva fare altrimenti.

La ragazza proverà a incoraggiare il marito: alla fine sarà la verità a vincere e lui deve lottare per questo. Demir, però, avrà paura che nessuno gli creda, inoltre c'è da dire che la polizia già sospetta di lui. Come andrà a finire la vicenda?