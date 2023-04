Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da martedì 2 fino a venerdì 7 aprile 2023 (serata in cui verrà trasmessa una puntata doppia) sono ricche di colpi di scena.

In particolare sarà al centro delle vicende la partenza di Roberto e Lara per approfondire le condizioni di salute di Tommaso. Marina, invece, rimarrà nel capoluogo campano a rimuginare sulla sua relazione.

Nuovi problemi in arrivo per Franco che continuerà a discutere con la moglie Angela. E mentre tra Alberto e Clara le strade saranno ormai separate, Otello inizierà a frequentare il Vulcano con sempre maggiore assiduità.

Ornella, invece, dovrà farsi da parte poiché Luca De Santis diverrà il nuovo primario dell’ospedale, inoltre la madre di Viola scoprirà che Giulia sapeva da molto tempo che sarebbe andata a finire così.

Guido minaccia Sergio, poi parte con Mariella in crociera: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Stanco del comportamento di Sergio, che si è scoperto andare per locali all’insaputa di sua moglie, Guido arriverà al punto di minacciarlo di rivelare le sue tresche a Bice. Una volta ristabilita la quiete, Del Bue si preparerà ad andare in crociera con un’entusiasta Mariella.

Il caffè Vulcano si ritroverà ad avere l'ormai vedovo Otello come cliente sempre affezionato. Intanto per Alberto non ci saranno liete notizie: a quanto pare l’avvocato non prenderà affatto bene la rottura con Clara, pronta a rifarsi una vita.

Upas: Marina resta sola mentre Roberto parte con Lara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina non tollererà più le manovre di Lara e ben presto dovrà fare i conti con la solitudine. Tutto avrà inizio quando Roberto sarà sempre più in pensiero per la precaria salute del piccolo Tommaso, che sembrerà peggiorare a vista d’occhio.

I medici, che ormai da giorni stanno cercando di capire le cause del suo malessere, saranno ancora in difficoltà.

A questo punto Ferri prenderà una decisione che potrebbe mandare in fumo i piani di Lara: i due lasceranno temporaneamente Napoli per una visita specialistica al bambino, mentre Marina resterà da sola, sempre più preoccupata per le sorti del suo matrimonio.

Un posto al sole, anticipazioni nuove puntate: Angela e Franco discutono, Giulia si fa da parte

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l’attenzione si soffermerà anche su Franco e Angela. Da tempo, tra i due coniugi non corrono buoni rapporti e prossimamente discuteranno su ogni minuscola questione.

Ornella, nel frattempo, scoprirà che Giulia Poggi da molti mesi è a conoscenza del fatto che Luca sarebbe divenuto il nuovo primario dell’ospedale dove lavora, prendendo così il suo posto. Alla madre di Viola non resterà altro da fare che farsi da parte, ma ciò le costerà una grossa fatica.