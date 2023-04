Possibili problemi in vista per Amici di Maria: secondo un'indiscrezione di Giuseppe Candela su Dagospia, due allievi sarebbero risultati positivi al Covid-19. Di conseguenza, la registrazione dell'ottava puntata del talent show potrebbe essere a rischio.

Al momento si tratta solo di una supposizione, poiché Mediaset non ha divulgato alcun comunicato in merito.

La semifinale di Amici potrebbe slittare: due allievi sarebbero positivi al Covid

Giuseppe Candela ha spiegato che due allievi sarebbero risultati positivi al Covid-19. A questo punto cosa succede?

Per quanto riguarda la puntata di sabato 29 aprile non è in programma alcun cambio di programmazione, poiché la registrazione è avvenuta lo scorso giovedì 26 aprile. In merito all'ottava puntata del serale di Amici di Maria, però, potrebbero esserci dei cambiamenti: nel caso i due allievi non si negativizzassero entro giovedì 4 maggio, potrebbe non essere registrata la puntata che andrà in onda sabato 6 maggio. A questo punto sarebbe inevitabile uno slittamento della semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi.

Per quanto riguarda i due presunti allievi risultati positivi al Covid-19, entrambi sarebbero stati posti in isolamento. Come specificato all'inizio della notizia si tratta solo di una supposizione, poiché Mediaset non ha confermato o smentito il rumor sulle positività riscontrate all'interno della casetta.

Amici 22: tutti gli allievi si esibiranno in concerto

Per quanto riguarda Amici di Maria, è stato annunciato un concerto esclusivo degli allievi di Amici 22.

L'evento si terrà il prossimo 11 giugno 2023 a Roma presso l'ippodromo delle Capanelle per la rassegna Rock in Roma. Tutti coloro che volessero partecipare al concerto degli allievi di Amici di Maria dovranno acquistare il disco "Full out" in cui sono contenuti tutti i brani inediti dei protagonisti di quest'anno.

Tra i ragazzi che si esibiranno ci saranno anche gli allievi eliminati prima del serale come Tommy Dali, Niveo, Ndg, Piccolo G e Federica.

Anticipazioni Amici 7^ puntata

Sabato 29 aprile andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici di Maria. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv e Amici News, i tre allievi finiti al ballottaggio sono Cricca, Aaron e Maddalena.

Quest'ultima è la prima ad essere salvata dalla giuria esterna, mentre Cricca dovrebbe essere l'allievo eliminato ad un passo dalla finale. Inoltre è emerso che Isobel si è infortunata ad un braccio e ha abbandonato la puntata per effettuare fisioterapia. Angelina invece, ha vinto il premio sponsor corrispondente al valore di 5.000€.

Durante la puntata non sono mancati dei battibecchi tra i coach e tra Malgioglio e Alessandra Celentano.