Un posto al sole non andrà in onda lunedì 1° maggio, per lasciare spazio al concertone, l'episodio verrà però recuperato venerdì 5 con un imperdibile doppio appuntamento.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas confermano che verrà dato sempre più spazio alla vicenda del piccolo Tommaso. Nonostante il tempestivo intervento di Ferri, il bambino continuerà a stare male e questo spingerà l'uomo a prendere una decisione estrema per il bene del piccolo. Nel frattempo Lara porterà avanti il suo piano crudele, tuttavia il peggioramento del neonato renderà Roberto e i medici sempre più sospettosi e questo potrebbe ritorcersi contro di lei.

Il piccolo Tommy sta sempre peggio

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si mostrerà sempre più preoccupato per la salute di "suo figlio", nonostante Marina tenda a minimizzare la questione. A quanto pare però la situazione finirà per precipitare e, dopo qualche falso allarme, le condizioni di Tommy finiranno per peggiorare realmente, in modo decisamente serio.

Un posto al sole, anticipazioni 2-5 maggio: Roberto e Lara partono assieme

Le anticipazioni rivelano che Roberto e Lara intraprenderanno un viaggio, lasciando Marina a Napoli assorta nei suoi pensieri negativi. Lecito ipotizzare che non si tratti di una vacanza ma bensì di un viaggio che Ferri organizzerà, in fretta e furia, per far si che Tommaso venga visitato da altri medici.

Attenzione però, perché questo doveroso approfondimento clinico potrebbe rappresentare la fine dei piani di Lara. La donna infatti, inizialmente raggiungerà il suo obiettivo riavvicinandosi a Ferri, ma i controlli medici potrebbero far saltare fuori qualche scomoda verità.

Un posto al sole, puntate dal 2 al 5 maggio: Marina inizia a sospettare

Molti fan ipotizzano che Marina (Nina Soldano) risulterà un personaggio chiave in questa vicenda. Roberto, per quanto scaltro, non riuscirà ad essere abbastanza lucido a causa dei problemi di salute di Tommy. L'imprenditrice invece, grazie ai suoi sospetti, potrebbe essere colei che smaschererà Lara.

Ma cosa farà Giordano nelle prossime puntate?

Le anticipazioni rivelano che, inizialmente, la donna sarà convinta del fatto che i malesseri di Tommy siano frutto di qualche oscura manovra di Lara. Marina però sarà ben lontana dalla terribile verità e dinanzi al peggioramento di salute del neonato potrà solo accettare la situazione e arrendersi di fronte alla gravità dei fatti. Attenzione però perché l'imprenditrice si troverà ad ascoltare la registrazione di un discorso accorato tra Lara e Roberto, rientrato a Napoli in anticipo e questo evento potrebbe rappresentare un punto di svolta nella vicenda