Dopo aver punzecchiato Armando sul no del GF Vip e sul tentativo di lasciare Uomini e Donne per intraprendere un nuova "carriera" televisiva, Pamela Barretta è tornata sull'argomento con altre frecciatine social. La mattina del 23 aprile, infatti, l'ex dama ha commentato le ultime anticipazioni con ironia e "veleno": tramite Instagram, la pugliese ha dato ad Incarnato del "violento" per la rissa che ha avuto in studio con Riccardo.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La notizia dello "scontro fisico" che Riccardo e Armando hanno avuto a U&D sabato, non smette di far discutere.

Alcune ore fa, ad esempio, a commentare il tutto è stata una ex dama che non perde l'occasione per punzecchiare Incarnato sui social network. Mentre faceva colazione, infatti, Pamela Barretta ha scelto di registrare un video per lanciare una stoccata al cavaliere.

"Buongiorno e buona domenica, oggi sono proprio contenta. Qualcuno mi ha mandato le anticipazioni e vorrei dire alle quattro gallinacce che anche stavolta avevo ragione io", ha esordito la pugliese nello sfogo in una storia su Instagram (ormai non più visibile sul suo profilo perché scaduta dopo le canoniche 24 ore).

L'astio passato tra i volti di U&D

Dopo aver precisato che si stava riferendo a quello che è accaduto sabato 22 aprile all'interno degli studi di U&D, Pamela ha aggiunto: "Volevo dire a quelle quattro persone, perché per fortuna sono quasi tutti contro quella persona, che avevo ragione".

"Il violento ha colpito ancora!", ha detto ancora l'ex dama del Trono Over in un video apparso sul suo profilo Instagram domenica mattina.

Barretta, dunque, si è ventata del fatto che non si sarebbe mai sbagliata nel giudicare Armando e gli atteggiamenti spesso aggressivi che ha avuto in televisione, gli stessi che Maria De Filippi ha cercato di placare facendo ragionare il cavaliere.

"Lui è stato violento un'altra volta", ha scritto la pugliese nella Stories con la quale ha voluto punzecchiare Incarnato per la rissa che ha avuto con Riccardo nel corso delle ultime riprese.

Censura in arrivo a U&D

Pamela si riferiva ovviamente al "corpo a corpo" che Riccardo e Armando hanno avuto agli studi Elios il 22 aprile scorso quando, durante una litigata, i presenti non sono riusciti a dividerli in tempo per evitare che si mettessero le mani addosso.

Le anticipazioni che da un paio di giorni circolano in rete chiariscono che lo scontro fisico tra i due è durato pochi secondi, poi gli altri componenti del cast sono intervenuti per separarli, prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Un parere che stanno condividendo in diversi, però, è che questa scena quasi certamente non andrà in onda: da qualche anno a questa parte, infatti, la redazione di U&D preferisce censurare momenti eccessivamente aggressivi come risse e schiaffi, e lo fa cancellandoli dalle puntate quando passano dal montaggio. La registrazione che sarà trasmessa su Canale 5 a partire da mercoledì 26 aprile (giorno in cui riprenderà la regolare programmazione del dating-show di Maria De Filippi dopo quasi una settimana di pausa), dunque, non dovrebbe proporre ai telespettatori i secondi in cui Incarnato e Guarnieri sono arrivati al punto di alzarsi le mani.

In tv, dunque, dovrebbe essere mostrata solo la furiosa lite che il napoletano ha avuto con Aurora a causa di alcuni messaggi che quest'ultima ha inviato alla sua ex Lucrezia per cercare di capire se si sentono ancora: da un'analisi fatta anche da Gianni Sperti, però, non sarebbero emersi dettagli "scottanti" o indizi che potrebbero inguaiare Armando.