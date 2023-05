Albano Carrisi tramite l'agenzia di stampa Adnkronos ha detto cosa pensa su una delle ultime foto pubblicate da Damiano dei Maneskin: il cantante romano si è mostrato sui social senza veli e con uno spinello in bocca. Secondo il cantante pugliese un personaggio pubblico dovrebbe sempre dare il buon esempio, anziché incitare le persone a fare uso di droghe leggere.

La critica di Al Bano

Damiano dei Maneskin ha postato su Instagram una foto che ha spaccato i follower: il cantante romano si è mostrato completamente senza veli e con uno spinello in bocca.

Le parti intime invece, sono state coperte da un cuoricino nero.

Contattato da Adnkronos, Al Bano ha detto cosa pensa dello scatto di Damiano. A detta sua il problema non è comparire sui social senza veli, ma mostrarsi con uno spinello in bocca: "Fare proselitismo di cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempio di distruzione non è il massimo". Il cantante pugliese ha precisato che non bisogna fare alcuna distinzione tra droghe leggere e pesanti. Inoltre ha sostenuto che un atteggiamento simile potrebbe invogliare anche i meno esperti a fare uso di cannabis".

Albano Carrisi rivela un retroscena sulla fine del matrimonio con Romina Power

Di recente, Albano Carrisi in un'intervista al settimanale Oggi aveva rivelato un retroscena legato alla del matrimonio con Romina Power.

Il diretto interessato senza giri di parole ha riferito che l'ex moglie fumava marijuana: l'artista italo-americana pare che fosse solita a fumare fino a quattro volte al giorno quella "robaccia" con ovvie conseguenze sul suo stato di salute psico-fisico.

L'80enne ha sostenuto che la situazione a casa era diventata insostenibile: nel momento in cui Romina era su di giri era felice, ma quando l'effetto finiva era irriconoscibile.

Damiano dei Maneskin punge la Francia

Nel frattempo, Damiano dei Maneskin è finito al centro di un'altra polemica per avere punzecchiato la Francia.

Il giorno in cu la band romana ha festeggiato 2 anni dalla vittoria di Eurovision Song Contest, Damiano in un video su Instagram ha ironizzato: "Oggi è un giorno speciale.

Oggi sono due anni da quando, forse, ho fatto uso di stupefacenti in diretta".

Il riferimento è al polverone mediatico che si sollevò in Francia durante la competizione canora: poco prima della premiazione, Damiano venne inquadrato con la testa china sul tavolo. Il diretto interessato in conferenza stampa spiegò di essersi chinato per raccogliere un bicchiere di vetro che si era rotto, altrimenti lui e i suoi compagni potevano farsi male. Inoltre il leader dei Maneskin disse di non avere mai fatto uso di droghe e accusò la Francia di non voler accettare la vittoria dell'Italia.