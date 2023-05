In Terra Amara non ci sono tante storie a lieto fine, nemmeno quella di Çetin. Il ragazzo rimarrà vedovo in giovane età dopo che la moglie Gülten morirà a causa di un incidente stradale. Deciderà di chiudere il cuore a qualsiasi donna fino a quando incontrerà Aysel, uno giovane donna che sposerà e dai cui avrà una bambina: la piccola Gülten Ciğerci.

La tragica morte di Gülten

Tempi duri per il povero Çetin in Terra amara. Dopo aver lottato per tanto tempo per conquistare il cuore di Gülten, il loro sogno d'amore svanirà in un istante. Riusciranno a convolare a nozze e la ragazza rimarrà pure incinta, ma un destino beffardo giocherà contro di loro.

La ragazza rimarrà coinvolta in un incidente stradale insieme a Saniye. Se quest'ultima morirà sul colpo, Gülten avrà un minimo di speranza di vita. La corsa in ospedale sarà disperata, i medici si adopereranno per cercare di rimetterla in sesto. Finirà anche sotto i ferri, ma purtroppo non ci sarà nulla da fare: il cuore di Gülten smetterà di sbattere.

Çetin diventa padre per la prima volta

Un duro colpo per Çetin, che deciderà di non dare più spazio all'amore e di dedicarsi solamente al lavoro nella fabbrica di cottone della famiglia Fekeli. Diventerà il braccio destro di Fikret, oltre che il suo migliore amico.

Con gli anni, però, le cose cambieranno. Çetin conoscerà una donna, una certa Aysel, che nella vita è un'insegnante di musica.

Tra loro scoccherà la scintilla e in breve tempo convoleranno anche a nozze. Dalla loro unione nascerà una bambina, che Çetin deciderà di chiamare Gülten, in onore della defunta moglie.

La carriera di Çetin

Per quanto riguarda il lavoro, quando Fikret andrà in pensione Çetin vorrebbe seguirlo a ruota, ma i due nuovi capi dell'azienda non saranno d'accordo.

Il comando passerà nelle mani di Kerem Ali e di Müjgan, la figlia che Fikret avrà con Zeynep. La ragazza è un ingegnere tessile e insieme a Kerem Ali decideranno di evolvere il business della società: non più la produzione di solo cottone, ma una grande fabbrica tessile.

I due ragazzi però, vista l'assenza di Fikret, avranno bisogno di un punto di riferimento con tanta esperienza alle spalle, per questo motivo Kerem Ali e Müjgan nomineranno Çetin come nuovo presidente onorario dell'azienda.

Il futuro di Kerem Ali dopo la morte dei genitori

Kerem Ali e Müjgan cresceranno come se fossero fratello e sorella. Il ragazzo è rimasto orfano quando era ancora neonato, non ha nemmeno un minimo ricordo del padre e della madre. Vista anche la morte di Fekeli, da qual momento in poi è stato Fikret a prendersi cura di lui, facendolo diventare uno degli imprenditori più importanti della Turchia.