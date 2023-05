Lo scorso 12 maggio 2023, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati genitori di Céline Blue. Mercoledì 24 maggio, il deejay ligure ha deciso di omaggiare la seconda figlia con un tatuaggio: Alessandro ha deciso di farsi tatuare il nome della figlia sul petto, ma il tatuatore avrebbe commesso un'errore ortografico. Non è dato sapere se si è trattato di una svista oppure sia una cosa voluta.

La dedica di Basciano

Alessandro Basciano ha deciso di omaggiare la sua seconda figlia con un tatuaggio. Tramite il suo profilo Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha pubblicato una storia in cui ha mostrato un tatuaggio: sul petto sotto a una corona ha fatto scrivere il nome della piccola Céline Blue.

Il gesto d'amore nei confronti della neonata è stato apprezzato da moltissimi fan della coppia, ma solamente i più attenti hanno notato un'errore ortografico. Nella lingua italiana i nomi vanno scritti in maiuscolo, ma nel tatuaggio di Basciano c'è solamente "Cèline" in maiuscolo mentre "Blue" è stato scritto in minuscolo. Al momento non è chiaro se si sia trattata di una svista del tatuatore.

Le prime dichiarazioni di Alessandro dopo essere diventato papà-bis

Alessandro Basciano è diventato padre per la seconda volta: il 33enne ha già un figlio nato da una precedente relazione. Dopo la nascita di Cèline Blue, il giovane è intervenuto a Casa Chi e ha raccontato l'emozione vissuta in sala parto al fianco della compagna Sophie Codegoni: "Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco.

È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle ma sono diverse".

Dal racconto del neo papà, anche il primogenito ha accettato l'arrivo di una sorellina. A tal proposito ha rivelato che proprio Nicolò ha chiesto di poter trascorrere più tempo con la bambina ed è molto premuroso.

Sophie Codegoni criticata per aver esposto la figlia neonata sui social

Nel frattempo, Sophie Codegoni è finita al centro delle polemiche. L'influencer ha creato la sua prima collezione d'abiti per neonati e ha deciso di far indossare un capo proprio alla piccola Cèline Blue: "Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia nuova collezione…Vi prego che cute".

Tra i commenti, c'è chi si è complimentato per la bellezza della neonata ma anche chi ha criticato l'eccessiva esposizione sui social: "Tutto molto bello, ma non vedi come alle gambe e alle braccia sente freddo?". Un altro utente ha insinuato che Sophie Codegoni voglia fare business sulla sua bambina. Un utente invece ha sostenuto che i "Basciagoni" (nome utilizzato dai fan per chiamare la coppia) stiano diventando peggio dei "Ferragnez" (Fedez e Chiara Ferragni).