Dopo essersi ritirato da L'Isola dei Famosi, Paolo Noise è intervenuto con la trasmissione radiofonica "Lo Zoo di 105". L'ex naufrago ha spiegato di aver dovuto abbandonare il gioco a causa di un picco pressorio, dovuto dalla disidratazione. Dal racconto è emerso che il medico si trovava a 40 minuti barca e in quel momento sull'isola era in atto un temporale.

I motivi del ritiro di Noise

Durante la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Paolo Noise non era entrato nei dettagli ma intervenuto a "Lo zoo di 105" ha deciso di spiegare cos'è successo: "In breve ho avuto un picco pressorio molto importante - 160 su 110 - dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato".

Dal racconto è emerso che il centro medico più vicino si trovava a 40 minuti di barca e in quel momento sull'isola era in atto un temporale. Noise ha spiegato che si trovava sdraiato sulla spiaggia quando ha cominciato a stare male: dopo essere stato stabilizzato, è arrivato un primo elicottero che lo ha portato al centro medico più vicino. Successivamente Paolo è stato portato in ospedale ed è stato ricoverato in terapia intensiva: in 40 minuti ha preso due elicotteri ed è stato stabilizzato da due medici diversi.

Paolo Noise ha spiegato che il suo amico Marco Mazzoli si è spaventato per quanto stava accadendo. Lo stesso ex naufrago ha ammesso: "Me la sono vista davvero brutta".

L'ex naufrago al rientro in Italia dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti medici

Come riferito dalla moglie di Paolo Noise, l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi in Italia dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti medici.

Lo stesso Noise ha spiegato nell'intervista radiofonica che ha già prenotato un "tagliando" per effettuare degli accertamenti: "Da adesso in poi dovranno cambiare molte cose nella mia vita".

Nonostante tutto, il 48enne ha rivelato che il periodo di convalescenza gli permetterà di poter trascorrere più tempo al fianco dell'adorata moglie Stefania Caroli.

Ilary Blasi conferma: 'Questa è L'Isola più dura di sempre'

Nelle precedenti puntate de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha fatto una confessione sul reality show: "Questa è l'edizione più dura di sempre".

In puntata, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno confermato che le condizioni in Honduras sono davvero proibitive rispetto agli anni passati. Anche Vladimir Luxuria ha bacchettato gli autori, esortandoli a far arrivare più cibo ai concorrenti poiché dopo un mese hanno già perso tutti moltissimi chili.

Dall'inizio del programma a oggi, si sono ritirati ben sei naufraghi per motivi di salute: Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone, Fiore Argento e Paolo Noise.