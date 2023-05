Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno (venerdì 2 non andrà in onda, ndr) rivelano che Ida arriverà alla soglia di casa Ferri. La giovane polacca si troverà ad un passo dall'incontro con Roberto, ma Lara con una scusa eviterà che possa avvenire l'irreparabile.

Le due avranno quindi un colloquio faccia a faccia, dove Ida sembrerà sinceramente intenzionata a riprendersi Tommaso, eventualità però che Lara non potrà assolutamente permettere.

Un posto al sole, anticipazioni giugno: La madre di Tommaso arriva a Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Upas, Lara (Chiara Conti) sembrerà non preoccuparsi della telefonata di Ida (Marta Anna Borucinska) e continuerà a portare avanti il suo piano. La donna ormai sembrerà aver riconquistato Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ed inizierà a frequentare abitualmente il suo appartamento, tuttavia presto accadrà qualcosa che non aveva previsto.

Le anticipazioni rivelano infatti che Ida arriverà a Palazzo Palladini in cerca di Tommaso. Giunta nel cortile la giovane donna, con aria smarrita e un italiano incerto, chiederà a Raffaele informazioni sulla signora Martinelli.

Un posto al sole: trame 29 maggio-1° giugno: Silvana rivela a Ferri che una donna vuole incontrarlo

Raffaele spiegherà ad Ida che Lara non abita a Palazzo Palladini, tuttavia, dinanzi all'insistenza della ragazza, avviserà Silvana (Anna D'Agostino) della visita. La governante di casa Ferri riferirà a Roberto che una ragazza polacca di nome Kovalenko sta cercando la signora Martinelli.

Lara rimarrà paralizzata dallo shock, ma non si perderà d'animo e in breve troverà il modo per riprendere in mano la situazione. La donna scenderà nell'atrio e con una certa sicurezza riferirà ad Ida che non era necessario che venisse fin lì, senza che avessero concordato prima un colloquio.

Lara vuole sbarazzarsi di Ida

Lara continuerà con la sua recita e spiegherà ad Ida che il bambino sta riposando mentre il dottor Ferri è molto impegnato per occuparsi di queste questioni.

La giovane, visibilmente confusa, non riuscirà a capire cosa stia accadendo, lei è lì per suo figlio non per un lavoro.

Sotto lo sguardo curioso di Raffaele, che però non potrà ascoltare cosa stanno dicendo, Ida ribadirà a Lara di essere lì per riprendersi Tommy. Lara accuserà il colpo, non può di certo permettere che la giovane rovini tutto, ma allo stesso tempo la ragazza apparirà molto determinata e a nulla serviranno le intimidazioni per farla ripartire.

Le anticipazioni non aggiungono altro, ma alcune immagini promozionali confermano che le due si incontreranno anche a casa di Lara. Quest'ultima cercherà quindi un confronto con la giovane: le offrirà dei soldi o la minaccerà? Questo non è chiaro ma c'è la conferma che Martinelli non avrà nessuna intenzione di rinunciare e proverà in tutti i modi a sbarazzarsi della ragazza