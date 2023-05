Annullata la registrazione dell'ottava puntata del serale di Amici 2023. Giovedì 4 maggio erano in programma le riprese della semifinale di questa ventiduesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, vicino ormai alle battute conclusive.

Alla fine, però, le riprese di questa settimana non si svolgeranno nel giorno previsto e la messa in onda della penultima puntata del talent show, prevista per sabato 6 maggio in tv, sarebbe a rischio cancellazione.

Salta la registrazione dell'ottava puntata di Amici 2023

Qualche giorno fa si sono diffuse delle voci legate a un doppio caso di Covid-19 all'interno della scuola di Amici 2023.

Due allievi avrebbero contratto il Covid, ma secondo quanto riportato dalla giornalista Mirella Dosi la situazione sarebbe un po' più seria del previsto.

Al momento pare che ci siano altre due concorrenti che sarebbero risultati positivi al Covid-19 e ben dieci tecnici che lavorano alla messa in onda del talent show di Maria De Filippi.

Insomma la situazione sarebbe particolarmente seria e tutto ciò ha fatto slittare la registrazione dell'ottava puntata in programma per giovedì pomeriggio.

A rischio cancellazione l'ottava puntata del serale di Amici 2023

Il 4 maggio nel corso del pomeriggio erano previste le riprese della penultima puntata del talent show di Maria De Filippi, ma così non sarà.

La registrazione del programma, per il momento, è stata annullata: questo vuol dire che non si registrerà più giovedì pomeriggio e di conseguenza viene messa in dubbio anche la messa in onda della puntata in televisione.

Perché nel caso in cui non si dovesse recuperare la registrazione nel corso della giornata di venerdì pomeriggio, l'appuntamento con il serale di Amici 22 di questa settimana rischierebbe seriamente di saltare e di essere cancellato dalla programmazione di Canale 5.

Maria De Filippi domina la scena degli ascolti con il serale di Amici 2023 su Canale 5

Insomma un finale decisamente scoppiettante per il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che nel corso di queste settimane ha conquistato il gradimento del pubblico.

Sono 4 milioni gli appassionati che tutte le settimane seguono con interesse le vicende dei concorrenti che popolano la scuola più famosa d'Italia.

La trasmissione, nel corso delle varie settimane di messa in onda, ha registrato picchi del 33% di share nel prime time della rete ammiraglia Mediaset, riuscendo a staccare notevolmente la concorrenza Rai de Il cantante mascherato, ferma al 14-15% di share.