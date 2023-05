La scuola di Amici di Maria avrebbe a che fare con alcuni problemi: secondo un retroscena riportato da Mirella Dosi di Pipol Tv, quattro allievi sarebbero risultati positivi al Covid-19, insieme a 10 tecnici di studio. Al momento la registrazione della semifinale in programma per giovedì 4 maggio sembrerebbe comunque essere confermata.

Al momento si tratta di una supposizione, poiché la produzione Mediaset non divulgato alcun comunicato in merito.

Quattro allievi sarebbero positivi al Covid

Nei giorni scorsi, Giuseppe Candela su Dagospia aveva fornito l'indiscrezione riguardante la positività al coronavirus di alcuni allievi all'interno della scuola di Amici di Maria.

A distanza di qualche giorno, la giornalista Mirella Dosi ha fornito un'ulteriore retroscena: quattro allievi e dieci tecnici di studio sarebbero risultati positivi al Covid.

In merito ai ragazzi che sarebbero risultati positivi non c'è alcuna informazione in merito. Nelle scorse ore, si era diffusa la notizia che Maddalena Svevi fosse una delle ragazze risultate positive al Covid, ma la mamma ha smentito in un direct di Instagram. Inoltre la produzione Mediaset non avrebbe fornito alcun comunicato sull'eventuale presenza di contagi da coronavirus all'interno della casetta dei ragazzi.

Semifinale a rischio

Nel caso in cui le positività dovessero essere confermate dallo staff del talent show di Maria De Filippi, la semifinale potrebbe essere a rischio.

Scendendo nel dettaglio, la registrazione è prevista per giovedì 4 maggio 2023. Nel caso in cui i quattro allievi non dovrebbero essersi negativizzati, probabilmente si andrà verso uno slittamento.

Di conseguenza, potrebbe essere rinviata anche la finale di Amici di Maria attualmente prevista per domenica 14 maggio.

Amici: gli allievi rimasti in gara

In occasione della settima puntata del serale di Amici sono finiti al ballottaggio Maddalena, Cricca e Aaron: la ballerina è stata la prima ad essere salvata dalla giuria esterna, mentre Cricca è stato eliminato dal programma.

Gli allievi rimasti in gara sono Wax, Angelina, Aaron, Maddalena, Isobel e Mattia.

Tra loro si cela il prossimo vincitore del talent show, ma anche il vincitore del circuito "ballo" e "canto".

Nell'ottava puntata verranno decretati i finalisti di quest'edizione: quest'anno il regolamento prevede che ogni team debba avere un solo cantante e un solo ballerino. Tuttavia, non è escluso che la finale possa essere fatta a sei anziché a cinque, come accaduto negli anni precedenti. Stando ad un sondaggio online, Angelina è stata individuata come la possibile vincitrice del circuito "canto". Tra i ballerini, invece, sono in lizza Isobel e Mattia.