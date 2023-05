Dopo giorni di incertezze sabato 6 maggio si è registrata la semifinale di Amici 22. A poche ore dalla sua messa in onda su Canale 5, stanno trapelando le anticipazioni dell'ottava puntata del serale, la penultima di questa fortunata edizione del talent-show. Sei allievi si sono sfidati per conquistare l'ambita maglia oro, una felpa che ufficializza il passaggio alla finalissima del prossimo 14 maggio.

Aaron e Wax sono risultati i meno convincenti della serata, per questo si sono confrontati al ballottaggio per la seconda eliminazione prevista: la prima è toccata a Maddalena.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Sfumata l'ipotesi diretta per l'ottava puntata del serale di Amici, sabato 6 maggio si è svolta l'ultima registrazione stagionale del talent di Maria De Filippi.

Quando mancano poche ore alla messa in onda della semifinale, sul web stanno impazzando gli spoiler di quello che è accaduto in studio nel pomeriggio, a partire dai nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione.

Tutti i ragazzi in gara si sono esibiti tante volte prima che la giuria emettesse uno dei verdetti più attesi di quest'edizione, quello su chi potrebbe non partecipare alla finale di domenica 14 maggio.

Il "trio" Malgioglio-Giofré-Bravi ha osservato attentamente i cantanti e i ballerini del cast, dopodiché ha scelto chi promuovere all'ultima puntata e chi tenere ancora in sospeso.

La complicata settimana dei protagonisti di Amici

Quella che sta per concludersi, è stata una settimana molto difficile per gli allievi e per gli addetti ai lavori. Anche se non è mai arrivata l'ufficialità, per giorni si è parlato della positività al Covid di quattro alunni di Amici. Per un breve periodo Isobel, Mattia, Angelina e Aaron hanno vissuto isolati in una stanza della casetta, a differenza di Wax e Maddalena che erano liberi di aggirarsi per l'abitazione (anche Benedetta, la professionista che accompagna Zenzola nei passi a due di latinoamericano).

Sarebbe questo il motivo per il quale la semifinale è stata registrata oggi e non giovedì scorso come da calendario.

Le anticipazioni che stanno riportando le persone che il 6 maggio erano agli Elios per assistere alle ultime riprese stagionali del talent-show, fanno sapere che alla finalissima potrebbero non partecipare Aaron e Wax.

Sono questi i due titolari che hanno preso parte al ballottaggio per la seconda eliminazione della serata, quella che sarà svelata su Canale 5 al termine della messa in onda dell'ottava puntata.

Maddalena ha lasciato la gara durante le riprese, accontentandosi del sesto posto nella classifica generale di quest'edizione.

Ospiti Il Volo, Enrico Brignano e Arisa

A giocarsi l'ultimo posto disponibile nel cast della finale del 14 maggio, sono Aaron e Wax: l'esito del loro spareggio sarà reso noto tra poche ore su Canale 5.

Gli ospiti della puntata sono stati Il Volo, Enrico Brignano e Arisa: la docente di canto ha presentato il suo nuovo singolo.