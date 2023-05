Nel giorno in cui andava in onda la semifinale di Amici, la mamma di uno degli allievi spiazzava tutto il pubblico con dichiarazioni inaspettate. La signora Giulia, madre di Mattia Zenzola, ha parlato senza filtri della storia d'amore che il figlio ha vissuto con Maddalena ma anche delle cose poco carine che quest'ultima ha detto in casetta alle spalle del ballerino. I fan, però, non avrebbero mai pensato che una persona così vicina al latinista potesse dire che il suo cuore batterebbe ancora per la compagna di classe Svevi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Durante l'ottava puntata di Amici, Maddalena è stata eliminata: la ballerina ha lasciato la gara a una sola settimana dalla finalissima, che si disputerà domenica 14 maggio in diretta su Canale 5.

Tra i quattro allievi che sono riusciti a conquistare una maglia oro, c'è anche il latinista che è alla sua seconda partecipazione al talent-show: Mattia Zenzola, infatti, è rientrato nel ristretto gruppo dei finalisti e tra pochi giorni si contenderà il titolo di miglior danzatore con Isobel.

A proposito del ragazzo che un anno fa ha dovuto rinunciare al serale per un serio infortunio al piede, in queste ore si sta parlando di lui anche per un'intervista che sua madre ha rilasciato al settimanale Di Più.

La signora Giulia, infatti, ha commentato il percorso del figlio nella scuola ma anche gli alti e bassi che ha vissuto sentimentalmente parlando da quando studia ad Amici.

Il parere di chi guarda Amici

Quando le è stato chiesto cosa ne pensa della ballerina con la quale Mattia ha fatto coppia nella fase pomeridiana di Amici, la signora Giulia ha risposto: "In fondo al suo cuore, so che mio figlio ama ancora Maddalena".

"Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un sentimento profondo", ha detto ancora la mamma del finalista della 22esima edizione del talent di Maria De Filippi.

In merito ai daytime in cui si è vista Svevi sparlare di Zenzola assieme a Benedetta, la donna ha dichiarato: "Mi è dispiaciuto vederlo piangere per quelle frasi non proprio gentili, ma sono cose che capitano.

Si cresce anche così".

La madre del latinista, dunque, in qualche modo ha giustificato l'ex fidanzata del figlio dicendo che è molto giovane e che a quell'età tutti commettono degli errori, l'importante è capirlo e chiedere scusa.

Attesa per il vincitore di Amici

La signora Giulia si è anche fatta una risata quando ha sentito Maddalena dare del "tamarro" a suo figlio, anche perché secondo lei è uno degli aggettivi che meno gli si addicono.

In merito a un possibile ritorno di fiamma tra i due ballerini, infine, la donna ha detto: "Non lo so se ci potrà mai essere, ma sono certa che lui farà di tutto per instaurare almeno un'amicizia con lei".

Al momento, però, il latinista deve rimanere concentrato sulla gara e sulla finalissima di domenica 14 maggio: tra una settimana, infatti, il televoto potrebbe sovvertire i pronostici della vigilia e assegnare la vittoria della categoria danza proprio al giovane Zenzola.

In rete, intanto, si rincorrono insistenti voci su un interesse che sarebbe nato in casetta nell'ultimo periodo. Amedeo Venza, infatti, ha usato Instagram per raccontare che due finalisti di Amici si piacerebbero e dietro le quinte lo saprebbero tutti. L'influencer non ha fatto i nomi dei ragazzi al centro di questo Gossip, ma sapendo che nel cast sono rimasti solamente in 4, è facile fare delle ipotesi a riguardo.

Da un lato ci sono Wax e Angelina, sempre più complici nonostante le smentite di Maria De Filippi su un flirt in corso tra loro, e dall'altro ci sono Isobel e Mattia, entrambi già protagonisti di una storia d'amore nella scuola (lei con Cricca, lui con Maddalena).