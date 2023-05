Il daytime di Amici che è andato in onda il 3 maggio, è iniziato con un acceso scontro in casetta tra Wax e Maddalena. Per un futile motivi, i due semifinalisti hanno litigato e sono arrivati al punto di mandarsi a quel paese. Il cantante ha definito "falsa" la compagna di classe e lei ha replicato etichettandolo con il termine "menefreghista": la discussione non si è conclusa e i due allievi non hanno fatto pace. Notizia di queste ore, infine, è che l'ottava puntata del serale sarà registrata tra venerdì e sabato prossimo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il pomeridiano del talent-show che è stato trasmesso in tv mercoledì 3 maggio, è cominciato con una lite. Mentre i ragazzi guardavano la televisione tutti insieme, Wax ha preso possesso del telecomando e ha interrotto la visione di un video che era stato scelto da Maddalena.

Quando il giovane si è allontanato per 5 minuti, la ballerina ha cambiato canale e ha cercato di opporsi alle scelte del compagno di classe.

Il cantante è poi rientrato in gruppo "strappando" il telecomando dalle mani della coinquilina, cosa che ha dato il via ad un diverbio incentrato anche su vecchi dissapori.

Alla danzatrice che lo accusava di voler imporre il suo pensiero spesso menefreghista, Wax ha risposto stizzito: "Ma come ti permetti di giudicarmi sul personale?

Cosa centra questo?".

Battibecco tra i titolari di Amici

Per evitare che la lite degenerasse, Mattia e gli altri hanno consigliato a Wax di allontanarsi: anche Angelina ha provato a calmare gli animi facendo leva sulla poca simpatia che ci sarebbe da tempo tra il coinquilino e Maddalena.

Quando quest'ultima ha raggiunto il giardino, il cantante di Amici ha nuovamente perso le staffe: "Tu sei una persona falsa, e non lo penso da adesso ma da un po'".

I due hanno battibeccato ancora per qualche secondo ma senza mai arrivare ad un punto d'incontro: la pace tra i semifinalisti sembra lontanissima.

Un'altra notizia che ha impazzato in questi giorni sui ragazzi della scuola, è quella sulla cancellazione delle riprese di Amici previste per giovedì 4 maggio. Gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti su quando sarà recuperata l'ultima registrazione di quest'anno, ma in queste ore ci hanno pensato i social ad aggiornare i fan su questo argomento: la semifinale dovrebbe svolgersi o venerdì pomeriggio o sabato mattina.

Le teorie di chi guarda Amici

La seconda parte del daytime di Amici del 3 maggio, ha mostrato un insolita "separazione" in casetta: Mattia, Aaron, Angelina e Isobel hanno infatti commentato le pagelle dei giornalisti da una camera da letto, isolati rispetto a Wax, Benedetta e Maddalena.

I fan del talent-show ipotizzano che sarebbero proprio questi i quattro allievi risultati positivi al Covid dopo l'ultima registrazione: anche se non è mai arrivata la conferma ufficiale, si vocifera da giorni che il Coronavirus sarebbe arrivato nella scuola e che avrebbe contagiato sia alcuni ragazzi che i tecnici del cast.

Per quanto riguarda la messa in onda della semifinale, rimane per la sera di sabato 6 maggio: sfumata l'ipotesi diretta per l'ottava puntata serale di Amici, domani mattina dovrebbe essere resa nota la data in cui sarà registrato il penultimo appuntamento in prime-time di quest'edizione.

Secondo le pagine Twitter che ogni settimana riportano le anticipazioni del programma di Maria De Filippi, le opzioni al vaglio degli addetti ai lavori sarebbero le seguenti: venerdì pomeriggio a partire dalle ore 15 o sabato mattina dalle ore 11 (lo stesso giorni in cui sarà trasmessa su Canale 5 la puntata dalle ore 21:30 circa).