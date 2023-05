Arriveranno nuovi colpi di scena a Terra Amara e presto la guerra tra Zuleyha e Mujgan si farà sempre più cruenta. Ad aumentare l'odio della dottoressa nei confronti della figlia di Demir sarà la zia Behice, che farà scrivere a una donna una finta lettera di Zuleyha per Yilmaz. Quando Mujgan la leggerà sarà decisa ad uccidere la sua rivale e dopo aver pensato ad un piano per attirarla nel bosco le sparerà al cuore. Zuleyha sarà ricoverata in gravissime condizioni e Demir sarà disperato all'idea di perdere sua moglie.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha cadrà nella trappola di Mujgan e Behice

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che Zuleyha sarà in serio pericolo di vita a causa dei piani di Behice e di sua nipote Mujgan. La perfida zia istigherà sua nipote attraverso una finta lettera della moglie di Demir destinata a Yilmaz. Behice farà in modo che la dottoressa veda quel foglio e la gelosia farà impazzire Mujgan che prenderà alla lettera il consiglio di sua zia: "Zuleyha deve morire, solo così avrai un po' di pace". Il piano delle due donne prevederà di attirare Zuleyha nel bosco, mandando qualcuno a dirle che Yilmaz la aspetta lì con urgenza. La moglie di Demir si precipiterà all'appuntamento, ma ad attenderla troverà Mujgan, armata di pistola.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan minaccerà Zuleyha costringendola ad inscenare un suicidio

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene un duro scontro tra Zuleyha e Mujgan. La dottoressa punterà l'arma contro la sua rivale, confessandole di essere al corrente del fatto che Adnan è il figlio di Yilmaz.

Successivamente, la dottoressa minaccerà Zuleyha usando la pistola, costringendola ad inscenare un suicidio per far credere a tutti che si è impiccata. La moglie di Demir si avvicinerà alla corda che Mujgan aveva preparato per lei, ma poi inizierà a parlarle, chiedendole di consegnarle l'arma e provando a calmarla. La dottoressa sembrerà esitare quando Zuleyha la coglierà di sorpresa tentando di togliere la pistola dalle sue mani e tra le due inizierà una lotta che terminerà con uno sparo.

Mujgan sparerà a Zuleyha e la lascerà per terra, credendola morta. Tutto queto avverrà sotto gli occhi di Behice che osserverà la scena nascosta dietro un albero e aiuterà la nipote a fuggire.

Zuleyha in condizioni gravissime, Demir disperato all'idea di perderla

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha finirà in condizioni gravissime in ospedale e Demir sarà disperato all'idea di perderla. Tutti penseranno che la donna abbia tentato di togliersi la vita e il signor Yaman sarà convinto che questo gesto sia dovuto a tutto il male che ha fatto a Zuleyha. L'uomo si mostrerà sinceramente pentito per aver tenuto sua moglie lontana dai suoi figli e l'unica cosa che vorrà sarà che la madre dei suoi figli viva ancora. Mujgan, invece, sarà convinta di aver ucciso Zuleyha e avrà una crisi di nervi per il rimorso, ma potrà contare sulla zia Behice che provvederà a cancellare tutte le tracce sul corpo di sua nipote.