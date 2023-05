Tra esattamente un mese, il prossimo 11 giugno, i ragazzi di "Amici" si esibiranno sul palco del "Rock in Roma", la kermesse musicale che ogni anno, con l'arrivo dell'estate, si tiene presso l'Ippodromo delle Capannelle, nella Capitale.

Un concerto esclusivo a cui si potrà assistere dal vivo solo acquistando "Full Out", la compilation ufficiale contenente tutti gli inediti dei cantanti del talent ideato e condotto da Maria De Filippi ma che, secondo il portale di informazione televisiva TvBlog, sarà trasmesso anche in tv, in particolare su Italia 1 la sera del 15 giugno.

In scaletta sono previste le esibizioni di Piccolo G, Cricca (l'unico concorrente nella storia di Amici ad aver ottenuto una seconda chance), Federica, Aaron, Wax, Angelina, NDG e Niveo. Nella tracklist di "Full Out" figurano anche gli inediti di Tommy Dali, ma non è chiaro se il cantante si esibirà dal vivo al "Rock in Roma", essendo stato eliminato da Amici durante il pomeridiano a seguito di un provvedimento disciplinare.

Per Italia 1 un'estate a tutta musica

Aggiudicandosi la messa in onda dell'esclusivo concerto dei ragazzi di "Amici" coorte 2022-23, Italia 1 conferma la sua vocazione di rete "musicale". Dopo l'appuntamento con "Full Out" del prossimo 15 giugno, le altre date da segnare sono due: martedì 27 giugno, a partire dalle ore 19, andrà in onda la seconda edizione di "Love Mi", il concerto benefico organizzato da Fedez che ha già confermato nel cast Matteo Paolillo (giovane rivelazione della serie teen "Mare Fuori").

Mentre martedì 4 luglio, si aprirà la caccia al tormentone dell'estate 2023, con la prima tappa del Radio Norba Cornetto Battiti Live, kermesse musicale itinerante che conferma alla conduzione la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Amici, la finale è tutta in mano al Televoto

Prima dell'esordio live su Italia 1, "Amici" celebrerà - domenica 14 maggio - la finalissima dell'edizione 2023.

In corsa per la vittoria finale rimangono quattro concorrenti: i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Mattia e Isobel. Le loro esibizioni, che con un meccanismo ad eliminazioni progressive arriveranno a decretare il successore di Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, saranno giudicate esclusivamente dal pubblico a casa tramite il televoto. Questo meccanismo potrebbe sparigliare i pronostici della vigilia (che vogliono Angelina e Isobel favorite sugli avversari nelle rispettive categorie) e volgere a favore di Mattia Zenzola.