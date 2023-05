Mancano pochi giorni alla finale di Amici che decreterà il vincitore assoluto dell'edizione 2023 del talent show condotto da Maria De Filippi. La puntata sarà trasmessa in diretta su Canale 5 nella prima serata del 14 maggio e vedrà una sfida avvincente tra i quattro allievi rimasti in gara: i ballerini Isobel e Mattia e i cantanti Angelina e Wax. Dopo le sfide della semifinale, Aaron e Maddalena sono stati gli eliminati dalla gara e hanno dovuto rinunciare al sogno della vittoria.

Amici 2023, semifinale: Aaron e Maddalena sono stati gli eliminati della serata del 6 maggio

Chi sarà il vincitore di Amici 2023? La semifinale è andata in onda sabato 6 maggio e ha visto l'eliminazione della ballerina Maddalena e del cantante Aaron che fino alla fine hanno dato il massimo per dimostrare il proprio talento. In corsa per la finale, dunque, restano per il ballo Isobel della squadra Zerbi-Celentano e Mattia della squadra Todaro-Arisa. I cantanti, invece, sono Angelina per la squadra Cuccarini-Lo e Wax di Todaro- Arisa. Tutti e quattro i ragazzi hanno le carte per meritare di salire sul gradino più alto del podio e anche i giudici del talent show di Maria De Filippi sono d'accordo.

Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi hanno giudicato i talenti della scuola per tutte le puntate serali, ma per decretare il vincitore assoluto servirà come ogni anno il voto insindacabile del pubblico a casa.

Isobel Mattia, Wax e Angelina sono i preferito dalla giuria restano in sfida per il primo posto sul podio

La finale di Amici andrà in onda domenica 14 maggio in diretta su Canale 5. Con la maglia d'oro guadagnata a suo di sfide nella semifinale, Angelina, Wax, Isobel e Mattia saranno pronti a dare il meglio di sé sul palco per arrivare al traguardo e alzare la coppa.

Non è facile fare un pronostico su chi potrebbe essere il vincitore, perché i quattro talenti sono molto amati e hanno già un vasto numero di fan. Ognuno ha caratteristiche diverse che lo rendono unico e a fare la differenza e decidere chi trionferà quest'anno saranno i voti del pubblico. La gara che è andata in onda sabato 6 maggio ha visto il trionfo di Isobel che è stata la prima ad ottenere il favore della giuria. La seconda manche è stata vinta dalla squadra Cuccarini- Lo e il secondo finalista della serata è stato Mattia. Successivamente a ricevere la felpa d'oro e il lasciapassare per la finalissima è stata Angelina. L'ultima sfida ha visto un duello tra Aaron e Wax e ad avere la meglio è stato il cantante della squadra di Arisa-Todaro. Wax ha ricevuto la bella notizia in casetta e ha abbracciato gli altri finalisti che sono stati felici per lui.