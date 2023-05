Sabato 6 maggio, su Canale 5, è andata in onda la semifinale di Amici di Maria. Al termine del ballottaggio finale tra Aaron e Wax quest'ultimo è riuscito a prendere l'ultima maglia in palio. Su Twitter alcuni utenti hanno criticato il verdetto della giuria esterna, affermando che invece Aaron avrebbe meritato di essere finalista.

Wax e Aaron al ballottaggio finale

A differenza delle altre puntate, i professori hanno avuto la possibilità di scegliere quale allievo far esibire per conquistare il "boccino". Al termine di una performance di 50 secondi è stato dato il via alla prima manche: lo stesso meccanismo è stato applicato anche per la seconda e terza manche.

Una volta terminate tutte e tre le manche, sono finiti al ballottaggio Wax, Aaron e Maddalena Svevi: quest'ultima è stata la prima a essere eliminata dalla semifinale del talent show di Maria De Filippi. Successivamente i due cantanti si sono dovuti sfidare in una quarta manche e al termine delle esibizioni, la giuria esterna ha deciso di designare Wax come finalista. Dunque, Aaron ha dovuto dire addio al sogno di gareggiare per vincere Amici.

Angelina, Isobel, Mattia e Wax vi aspettano DOMENICA 14 MAGGIO in prima serata su Canale 5 con LA FINALE di #Amici22! Non mancate 🤩✨📺 pic.twitter.com/d0WSoeV7AT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 6, 2023

Scoppia la polemica per Wax finalista

Wax ha ottenuto la maglia oro come quarto finalista, a discapito di Aaron.

L'esito del ballottaggio finale non è stato gradito da tutti i telespettatori di Amici di Maria, tanto che su Twitter è scoppiata una piccola polemica. Un utente ad esempio ha affermato che non seguirà la finale visto che il suo beniamino Aaron è stato eliminato.

Un altro telespettatore ha affermato che il tutto è assurdo e ha insinuato che la finale sarebbe stata "pilotata".

Tra i vari commenti, un utente ha criticato Wax definendolo "Raccomandato". Secondo un altro telespettatore, la produzione avrebbe potuto fare una finale a cinque, come accaduto negli anni precedenti.

I finalisti di Amici 22

La finale di Amici è in programma per domenica 14 maggio su Canale 5. Al termine della prima manche, Isobel (allieva della maestra Celentano) è stata la prima a prendere la maglia color oro.

Successivamente ci è riuscito anche Mattia (allievo di Todaro) al termine della seconda manche. Nella terza manche, la finale è stata raggiunta da Angelina (allieva di Cuccarini). Infine Wax (allievo di Arisa) è riuscito a prendere l'ultima maglia a disposizione per la finale.

Per quanto riguarda i vari team, gli unici insegnanti a non avere allievi in gara durante la finale del talent show sono Emanuel Lo (circuito ballo) e Rduy Zerbi (circuito canto). Invece Cuccarini, Celentano, Todaro e Arisa hanno tutti un allievo ciascuno.