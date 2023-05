Sabato 6 maggio sono stati scelti i finalisti di Amici 22: a sorpresa la produzione ha deciso di optare per una doppia eliminazione in semifinale, "condannando" due allievi all'addio anticipato alla gara. Maddalena e Aaron non hanno conquistato la maglia oro, ma tra i fan c'è chi non ha condiviso queste scelte della giuria: sui social network, infatti, alcuni spettatori si sono esposti per definire "assurda" la vittoria di Wax al ballottaggio che ha chiuso le registrazioni di quest'edizione.

Il verdetto della commissione esterna di Amici

Quasi nessuno se l'aspettava, ma nell'ottava puntata di Amici due allievi sono stati eliminati: il meccanismo della semifinale, infatti, prevedeva che la giuria consegnasse solo quattro maglie oro e a contendersele erano in sei.

Nel corso dell'appuntamento serale che è andato in onda il 6 maggio, dunque, una ballerina e un cantante hanno lasciato la scuola a un passo dalla finalissima di domenica prossima: Maddalena e Aaron non hanno convinto i tre giudici e sono tornati a casa una settimana prima della fine del programma.

Questa doppia esclusione ha fatto storcere il naso sia ai fan dei ragazzi che al pubblico in generale, lo stesso che ha usato i social network per lamentarsi delle decisioni che la commissione esterna ha preso sabato sera.

Il parere di alcuni spettatori di Amici

Prima che trapelassero gli spoiler sulla semifinale di Amici e i nomi dei finalisti, molti fan avevano ipotizzato che tutti e sei gli allievi in gara avrebbero conquistato un posto nel cast dell'ultima puntata (anche solo per la settimana delicata che hanno vissuto, con quattro di loro isolati in casetta per una presunta positività al Covid).

Gli addetti ai lavori, invece, hanno stupito il pubblico proponendo una doppia eliminazione dopo settimane di ballottaggi all'ultimo respiro: ieri sera, invece, a lasciare la scuola sono stati in due e si è trattato di un rappresentante della categoria ballo e uno del canto.

L'esclusione di Aaron, in particolare, ha innescato una protesta social che continua ancora a distanza di ore dalla fine della puntata.

Su Twitter, in particolare, è possibile leggere commenti del tipo "Assurdo", "La finale la guardate voi", "Era già tutto scritto", "Wax è un raccomandato", "La trasmissione è pilotata", tutti pareri negativi che i sostenitori del giovane cantautore hanno espresso sul web dopo aver saputo della sua uscita.

Attesa per il vincitore di Amici

L'eliminazione di Aaron è avvenuta senza pubblico in studio: il ragazzo ha raggiunto Maria a fine registrazione e solo in quel momento ha scoperto che il quarto finalista era Wax. La giuria, dunque, ha scelto di promuovere il cantante del team Arisa-Todaro e non il giovane che Rudy Zerbi ha voluto nella scuola a settembre e che ha portato avanti fino alla semifinale del 6 maggio. L'allievo ha reagito abbastanza bene alla notizia che non parteciperà alla finalissima della prossima settimana, anzi si è detto contentissimo delle esibizioni che ha fatto e dei tanti complimenti che ha ricevuto durante il serale.

Il vincitore della categoria canto di Amici 22, dunque, sarà uno tra Wax e Angelina: anche l'altra sera, inoltre, i due si sono resi protagonisti di un momento dolcissimo che ha emozionato tutto il pubblico.

Il ragazzo ha dedicato alla compagna di classe un brano di Samuele Bersani, e in particolare il verso che recita "Tu hai l'anima che io vorrei avere". Nel ballo, invece, ad alzare la coppa sarà uno tra Mattia e Isobel: l'australiana parte favorita nei pronostici, ma Zenzola può contare su un fandom numeroso, che potrebbe cambiare le carte in tavola con il televoto.