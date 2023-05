Annalisa Scarrone, la popolare cantante italiana, sembra essere pronta ad abbandonare la sua vita da single per sempre. Secondo quanto si apprende da diversi siti specializzati in gossip infatti, la Scarrone sarebbe prossima alle nozze con Francesco Muglia, un noto top manager di Costa Crociere.

Le prime voci sulla relazione tra la Scarrone e Muglia erano iniziate a circolare da diverse settimane sui social network, ma ora sembra che ci sia una prova concreta del loro impegno reciproco.

Presso il comune di Savona infatti sono state affisse le pubblicazioni di matrimonio: la data delle nozze tuttavia rimane ancora un mistero, molti fan della cantante si aspettano che il matrimonio venga celebrato entro i prossimi mesi, con quello di luglio che sembra essere il periodo prescelto dai due.

Annalisa prossima alle nozze con Francesco Muglia

Annalisa Scarrone è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. A parte un po' di Gossip sul suo ex fidanzato, il produttore teatrale Niccolò Petitto e sul musicista Davide Simonetta, dei quali si conoscevano alcuni dettagli, la cantante non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla sua vita sentimentale. Forse per questo motivo, l'annuncio inaspettato delle sue nozze ha sorpreso molti dei suoi fan, i quali non sapevano che la Scarrone avesse una relazione seria e che fosse prossima alle nozze.

Chi è il compagno Francesco Muglia? Nato nel 1980 a Padova, Muglia risiede attualmente a Genova ed è un importante professionista nel campo del marketing operativo presso il gruppo Costa Crociere.

Si sa poco della loro relazione, ma sembra che i due siano stati visti insieme per la prima volta in occasione della firma dell'accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all'Expo Dubai 2020 sulla Costa Smeralda.

La data del matrimonio non è stata svelata

"Tropicana", "Bellissima" e l'ultima hit "Mon amour", tre dei singoli più famosi di Annalisa, sono tra i motivi per i quali la cantante abbia conquistato così tanti fan.

Non sorprende, dunque, che la notizia del suo matrimonio con Francesco Muglia abbia fatto rapidamente il giro dei social. Molti sostenitori della cantante si sono congratulati con lei esprimendo la propria felicità per la sua decisione di convolare a nozze.

In molti tuttavia nutrono il desiderio di avere maggiori informazioni circa la data in sui celebrerà la funzione: ad oggi si parla di luglio ma ancora al riguardo non sono arrivate conferme ufficiali.