A pochi giorni dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, Arcangelo Passirani ha rilasciato un'intervista al magazine del programma: nell'occasione, ha parlato delle tre dame che ha frequentato nei mesi scorsi. Il cavaliere si è detto pronto ad un confronto chiarificatore con Gemma Galgani. Poi ha raccontato dei contatti che avrebbe avuto sia con Cinzia che con Marina durante le vacanze. Con quest'ultima, però, i rapporti si sarebbero incrinati a causa di discussioni e di messaggi che lui non avrebbe gradito.

I contatti telefonici in vacanza

Tra circa una settimana trapeleranno i nomi dei componenti del cast dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne e, secondo i fan, tra questi ci dovrebbe essere anche quello di Arcangelo.

Nell'ultima parte della stagione che si è conclusa lo scorso maggio, infatti, il cavaliere è stato al centro delle dinamiche più interessanti del trono Over e il merito è anche delle tre dame che ha frequentato.

Intervistato a pochi giorni dal ritorno negli studi dove si registra il dating-show, l'uomo ha raccontato cosa sarebbe successo tra lui e Marina durante le vacanze.

Dopo aver ammesso gli errori che pensa di aver fatto nella conoscenza con la dama, Arcangelo ha dichiarato: "Mi hanno scritto sia lei che Cinzia.

Con Marina ci sono state telefonate, discussioni e messaggi che non mi sono piaciuti. Si è chiuso tutto lì e ad oggi non vedo speranze".

Tentativo di pace con Gemma

Arcangelo ha parlato anche di Gemma e del motivo per il quale tra loro non ha funzionato: il cavaliere, infatti, ha ribadito che all'inizio era molto interessato alla storica protagonista di Uomini e donne, poi le cose sono cambiate e ha deciso di allontanarsi.

"Nelle relazioni le cose si trasformano, non sono sempre lineari", ha dichiarato l'uomo in questi giorni.

Anche se si sono lasciati male, Arcangelo si è detto pronto ad un confronto chiarificare con la dama torinese, magari proprio in una delle prime puntate della nuova stagione del dating-show.

A fine agosto il via alle registrazioni

Stando a ciò che si vocifera sul web, gli studi di Uomini e donne dovrebbero riaprire i battenti il 25 agosto: salvo cambi di programma, le registrazioni della nuova edizione dovrebbero iniziare tra circa una settimana, ma il pubblico dovrà aspettare il 22 settembre per poter vedere le puntate su Canale 5.

Sempre secondo i rumor di questo periodo, uno dei primi appuntamenti della stagione potrebbe essere interamente dedicato alle coppie di Temptation Island 2025: si dice che i fidanzati e i single del cast si confronteranno negli studi del dating-show davanti a Filippo Bisciglia e agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.