Cosa sta succedendo a Helena Prestes? I fan del Grande Fratello se lo chiedono da quando la modella ha pubblicato un lungo sfogo su X, avvertendo gli hater che ricorrerà a vie legali se continueranno a diffamarla. Poco dopo ha disattivato il suo account Instagram senza fornire spiegazioni. Oggi, 19 agosto, è stata fotografata all’aeroporto con Javier Martinez: i due, reduci da un raduno con i loro sostenitori, sarebbero diretti a New York per motivi di lavoro.

Lo sfogo contro gli hater

L'altra sera, Helena è apparsa infastidita a un evento per i fan, soprattutto quando le è stato chiesto di posare per qualche foto o di parlare del suo rapporto con Javier.

Il suo nervosismo potrebbe derivare dalle offese che continua a ricevere sui social, illazioni che l’hanno portata a prendere una decisione drastica ma necessaria.

"Vi avviso che qualsiasi tipo di diffamazione comporterà gravi conseguenze per l'autore. Ho incaricato un avvocato, pronto a inviare lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti", ha scritto Helena su X.

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha scelto di usare le "maniere forti" con gli hater che la starebbero criticando e insultando da mesi in rete e non solo.

La paparazzata in aeroporto

Dopo aver postato questo messaggio su X, Helena ha partecipato al raduno con i fan e secondo molti era nervosa e scontenta di essere lì.

Il giorno seguente, inoltre, alcuni attenti utenti si sono accorti che Helena è sparita da Instagram: l'account non si trova più e si dice che sarebbe stata proprio lei a disattivarlo dopo le ultime tensioni.

Helena si è presa una pausa dai social senza alcun preavviso e neppure Javier ha dato spiegazioni su quello che starebbe succedendo alla sua vita in questo periodo.

A Deianira Marzano, però, sono arrivate due foto che documentano la presenza della coppia in aeroporto: secondo quello che si legge su X, Helena e Javier sarebbero partiti insieme per New York per motivi lavorativi.

Il supporto dei fan

Dopo aver pubblicato le foto di Helena e Javier all'aeroporto prima della partenza, Deianira Marzano ha consigliato ai fan di lasciarli in pace.

"Buon viaggio ragazzi", "Buon lavoro Helena", "Beati loro che vanno a New York", si legge su X da quando è trapelata la notizia che la coppia dell'ultima edizione del Grande Fratello trascorrerà un periodo in America per motivi professionali.
