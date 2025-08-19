Cosa sta succedendo a Helena Prestes? I fan del Grande Fratello se lo chiedono da quando la modella ha pubblicato un lungo sfogo su X, avvertendo gli hater che ricorrerà a vie legali se continueranno a diffamarla. Poco dopo ha disattivato il suo account Instagram senza fornire spiegazioni. Oggi, 19 agosto, è stata fotografata all’aeroporto con Javier Martinez: i due, reduci da un raduno con i loro sostenitori, sarebbero diretti a New York per motivi di lavoro.

Lo sfogo contro gli hater

L'altra sera, Helena è apparsa infastidita a un evento per i fan, soprattutto quando le è stato chiesto di posare per qualche foto o di parlare del suo rapporto con Javier.

Il suo nervosismo potrebbe derivare dalle offese che continua a ricevere sui social, illazioni che l’hanno portata a prendere una decisione drastica ma necessaria.

"Vi avviso che qualsiasi tipo di diffamazione comporterà gravi conseguenze per l'autore. Ho incaricato un avvocato, pronto a inviare lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti", ha scritto Helena su X.

AVVISO PUBBLICO



Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore.



La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) August 18, 2025

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha scelto di usare le "maniere forti" con gli hater che la starebbero criticando e insultando da mesi in rete e non solo.

La paparazzata in aeroporto

Dopo aver postato questo messaggio su X, Helena ha partecipato al raduno con i fan e secondo molti era nervosa e scontenta di essere lì.

Il giorno seguente, inoltre, alcuni attenti utenti si sono accorti che Helena è sparita da Instagram: l'account non si trova più e si dice che sarebbe stata proprio lei a disattivarlo dopo le ultime tensioni.

Helena si è presa una pausa dai social senza alcun preavviso e neppure Javier ha dato spiegazioni su quello che starebbe succedendo alla sua vita in questo periodo.

A Deianira Marzano, però, sono arrivate due foto che documentano la presenza della coppia in aeroporto: secondo quello che si legge su X, Helena e Javier sarebbero partiti insieme per New York per motivi lavorativi.

Il supporto dei fan

Dopo aver pubblicato le foto di Helena e Javier all'aeroporto prima della partenza, Deianira Marzano ha consigliato ai fan di lasciarli in pace.

"Buon viaggio ragazzi", "Buon lavoro Helena", "Beati loro che vanno a New York", si legge su X da quando è trapelata la notizia che la coppia dell'ultima edizione del Grande Fratello trascorrerà un periodo in America per motivi professionali.