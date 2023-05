Cosa succede a Finn e Steffy in Beautiful nelle puntate dal 4 al 10 giugno 2023? Le anticipazioni dei prossimi episodi che andranno in onda su Canale 5 vedono la giovane Forrester lottare per la vita. In questa triste circostanza sarà Bridget a occuparsi di lei.

Nel frattempo i medici dichiareranno il decesso di Finn e Sheila, la responsabile di tutto ciò, sarà talmente disperata da salire sul tetto dell'ospedale e tentare di gettarsi di sotto.

A quel punto arriverà Taylor, ignara che davanti a lei ci sia la responsabile della tragedia. Per tentare di salvare Sheila, Taylor sarà sul punto di cadere nel vuoto.

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 4 a sabato 10 giugno 2023

Sheila ha messo in atto la sua vendetta e ha colpito Steffy. Finn, per tentare di salvare la moglie, le ha fatto da scudo con il suo corpo, ricevendo un secondo colpo, inesorabile. Deacon, il primo a trovare la coppia esanime, chiamerà i soccorritori, che si renderanno conto delle gravi condizioni dei due.

Sebbene involontariamente, Sheila ha colpito il figlio Finn [VIDEO] e sarà lei l'artefice della disgrazia. Il personale medico sarà sin da subito sincero, dicendo che per John non c'è molto da fare. Nel frattempo Steffy verrà portata in ospedale, dove le indurranno il coma farmacologico.

La notizia arriverà subito a Ridge e Brooke, che correranno insieme a Taylor al capezzale di Steffy.

Successivamente arriveranno anche Liam, Hope e Thomas. Tutti pregheranno affinché si salvi e riapra gli occhi.

Finn muore nelle nuove puntate di Beautiful

Sheila incontrerà Deacon e si fingerà innocente, piangendo per quanto successo. Sarà proprio Sharpe a dire ai Forrester che Steffy e Finn sono stati raggiunti da alcune pallottole.

Li, la madre adottiva di Finn, si precipiterà in ospedale e impedirà a Sheila di salutare per l'ultima volta il giovane, sospettando che in questa tragedia ci sia il suo zampino.

Nel frattempo Steffy lotterà tra la vita e la morte, e Liam le starà accanto sperando che reagisca. La vicinanza inizierà a dare fastidio a Hope, nonostante sia preoccupata a sua volta per la sorte della giovane Forrester.

Anticipazioni Beautiful 4-10 giugno: Sheila vuole togliersi la vita

Disperata per la morte di Finn, Sheila si sentirà responsabile e penserà di farla finita. Salirà sul tetto dell'ospedale ed sarà pronta a gettarsi di sotto, ma arriverà improvvisamente Taylor, che scivolerà dal cornicione dopo aver messo male un piede.

A quel punto Sheila le tenderà la mano e la salverà. Taylor sarà felice del suo gesto coraggioso, non sapendo di certo che davanti a sé ha la reale responsabile della morte di Finn e dello stato grave in cui versa la sua adorata figlia Steffy.