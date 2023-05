Il dolore per la morte di Hunkar, durante la terza stagione di Terra Amara, spingerà molti dei protagonisti della soap a cercare disperatamente il colpevole. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, dopo la nipote Mujgan anche Zuleyha riterrà possibile che a commettere l'atroce delitto sia stata la perfida Behice. Accusandola pubblicamente, Zuleyha costringerà anche Fekeli a ripensare al comportamento della sua ospite. Ali Rahmet comincerà a pensare che la zia di Mujgan possa aver ucciso la sua promessa sposa e troverà il modo di invitarla ad andare via da casa sua e dal paese.

Zuleyha accusa Behice di aver ucciso Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura della perfida Behice. Seguendo la trama della soap turca, Behice ucciderà Hunkar quando la matrona le comunicherà di aver scoperto la sua implicazione nella morte dei due precedenti mariti. Dopo aver ricevuto le velate accuse di Mujgan, la perfida Behice cercherà di allontanare da sé i sospetti facendo ricadere la colpa su Sevda. Ben presto, però, Sevda riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

A questo punto, dopo che la polizia ammetterà che i colpi inferti a Hunkar sono stati dati con cattiveria e ferocia, Zuleyha ripenserà al fatto che solo poche settimane prima Behice aveva provato a ucciderla, così si convincerà che dietro la morte della suocera ci sia proprio la zia di Mujgan.

Senza pensarci due volte, la moglie di Demir deciderà di accusare la donna davanti a tutte le dame dell'associazione di carità del paese. Naturalmente Behice respingerà le accuse, ma le parole di Altun sconvolgeranno Fekeli che assisterà a tutta la scena.

Ali Rahmet Fekeli manda via da casa Behice

Valutando il comportamento di Behice e ripensando alle parole di Zuleyha, Ali Rahmet si convincerà che la sua ospite possa aver commesso il delitto.

Così, proprio mentre Behice si lamenterà del modo in cui è stata aggredita verbalmente da Zuleyha, Fekeli coglierà l'occasione e le chiederà di lasciare il paese fino a quando la situazione sull'omicidio della sua promessa sposa non si sarà chiarita. Behice non sarà d'accordo, ma a questo punto Ali Rahmet non sembrerà disposto a cedere e la inviterà ad andarsene il prima possibile, anche per la cattiva influenza che ha sul matrimonio della nipote e di Yilmaz.

Mentre Mujgan minaccerà di andarsene con la zia, Behice farà le valigie in fretta e furia. Yilmaz dirà alla moglie che se vorrà andare via non farà nulla per fermarla e così solo Behice andrà via, ma si tratterà di un altro trucchetto visto che la zia della dottoressa metterà a punto un altro piano per restare in paese.