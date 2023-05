Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata del 2 giugno 2023. Il palinsesto della rete subirà delle sostanziali modifiche in daytime e, a farne le spese, saranno gli appuntamenti con le soap che popolano il pomeriggio.

Terra Amara, ad esempio, non sarà eccezionalmente in onda nel consueto slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45: al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di un film.

Terra Amara sospesa in daytime: cambio programmazione Mediaset 2 giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo 2 giugno 2023, prevede lo stop di Terra Amara in daytime.

Gli spettatori e appassionati della soap turca che, alle 14:10 si collegheranno su Canale 5 per seguire la nuova puntata in prima visione assoluta, resteranno delusi.

Al posto della serie turca, infatti, partirà un film d'amore del ciclo Inga Lindstrom: per questa giornata speciale di festa, Mediaset ha scelto di sospendere la messa in onda di Terra Amara.

Si ferma anche La Promessa: cambio programmazione Mediaset 2 giugno

La soap opera turca, però, non sarà l'unico appuntamento della giornata che non andrà in onda nel corso della giornata del 2 giugno.

Sempre in daytime, infatti, salterà anche la messa in onda de La Promessa, la soap opera spagnola che ha debuttato questo lunedì pomeriggio, appassionando subito gli spettatori di Canale 5.

I commenti social per questo nuovo prodotto sono stati tutti estremamente positivi: complici le trame fitte di colpi di scena e intrighi, l'appuntamento con La Promessa ha subito fatto breccia nel cuore degli spettatori italiani.

Tuttavia, eccezionalmente per questa settimana, la messa in onda della soap non coprirà tutta la settimana del palinsesto feriale di Canale 5.

Beautiful non si ferma, La Promessa sì: cambio programmazione 2 giugno 2023

Giovedì 1° giugno andrà in onda l'ultima puntata di questa prima settimana di programmazione de La Promessa in daytime, dato che il 2 giugno non è in programma un nuovo appuntamento in prima visione assoluta.

Di conseguenza, l'appuntamento con la soap spagnola tornerà in onda regolarmente da lunedì 5 giugno, quando ripartirà la nuova settimana di programmazione in prima visione assoluta e andrà avanti fino a venerdì 9.

Nel palinsesto di Canale 5 del 2 giugno, invece, non salterà l'appuntamento con Beautiful: la soap opera americana con protagonisti Brooke e Ridge sarà regolarmente in onda anche in occasione della Festa della Repubblica, con una nuova puntata in programma dalle 13:40 alle 14:10 circa, in prima visione assoluta Mediaset.