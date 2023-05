Le trame di Terra Amara delle prossime settimane vedono al centro dei riflettori il periodo che Zuleyha trascorrerà in prigione dopo aver sparato a Demir. Quest'ultimo si riprenderà presto, ma non avrà nessuna intenzione di perdonare la moglie per il presunto tradimento. Hunkar, invece, farà di tutto per stare accanto alla nuora e si batterà per farle vedere i figli. Demir non ascolterà la madre, prenderà Adnan e Leyla portandoli via dalla villa, in un posto che non rivelerà a nessuno e a prendersi cura di loro sarà Sevda, l'ex amante del padre.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar porterà i suoi nipoti in prigione da Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che presto Zuleyha dovrà passare un periodo in prigione dopo aver sparato a Demir. La donna soffrirà terribilmente, ma non sarà sola: Hunkar si schiererà dalla sua parte e le porterà i figli tutte le volte che potrà. Per Zuleyha sarà una gioia poter riabbracciare Adnan e Leyla, ma durerà molto poco perché Demir presto verrà a saperlo. Quando il signor Yaman scoprirà che la madre permette a Zuleyha di vedere i figli perderà il controllo. Prenderà Leyla e Adnan e li porterà via dalla villa, lontani anche da Hunkar, senza rivelare a nessuno dove sia diretto.

Le parole della signora Yaman non serviranno a far cambiare idea a Demir, ormai convinto che la madre gli abbia voltato le spalle.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha disperata senza i suoi bambini

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori Adnan e Leyla, che verranno portati da Demir in un posto sconosciuto.

Zuleyha, ignara, di tutto, telefonerà a Hunkar dal carcere, ma quando non potrà parlare con loro si renderà subito conto che qualcosa non va. La signora Yaman proverà a tranquillizzare la nuora con una bugia, dicendo che Adnan gioca in giardino, ma Zuleyha non le crederà. La telefonata sarà interrotta bruscamente da Demir, che dirà alla moglie che non ha più figli.

Nel frattempo nessuno saprà dove l'uomo abbia portato i bambini, ma presto Uzum sarà l'unica a conoscere questo segreto.

Uzum sarà l'unica a conoscere il segreto di Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir prenderà l'auto per andare a trovare Leyla e Adnan, senza accorgersi che in macchina c'è Uzum. La figlia adottiva di Saniye vedrà la donna che si prende cura dei suoi piccoli amici e lo confesserà al signor Yaman. Demir sarà molto affettuoso con Uzum e dopo averla portata a mangiare dello zucchero filato le chiederà di mantenere questo segreto con lui. Più avanti si scoprirà che a prendersi cura di Adnan e Leyla è Sevda, l'ex amante del padre di Demir che per molti anni ha continuato a essere per lui una seconda madre.