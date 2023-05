Cambio programmazione sulle reti Rai-Mediaset nel corso della giornata del 2 giugno 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove ci sarà spazio per la sospensione di diversi appuntamenti di punta del palinsesto delle reti della tv commerciale e di quella di Stato.

A farne le spese, ad esempio, sarà l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori su Canale 5.

Terra amara cancellata dal palinsesto: cambio programmazione 2 giugno 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la giornata del 2 giugno 2023, prevede la cancellazione di Terra Amara nella fascia del pomeriggio.

La soap turca, in questa giornata di festa, non sarà trasmessa in prima visione assoluta alle 14:10, così come accade tutti i giorni con grande successo.

Eccezionalmente per la giornata del 2 giugno, l'appuntamento con Terra amara sarà sospeso dal palinsesto così come non ci sarà spazio neppure per la Promessa, la nuova soap spagnola che dal 29 maggio andrà in onda alle 14:45 su Canale 5.

Anche La Promessa si ferma in daytime: cambio programmazione 2 giugno

Terra amara e La Promessa saranno sostituiti dalla messa in onda di un film, dopodiché alle 16:10 ci sarà spazio per il daytime dell'Isola dei Famosi e poi con la soap Un altro domani.

A seguire, è confermato anche l'appuntamento in diretta con Pomeriggio 5: il talk show condotto da Barbara d'Urso non si fermerà in daytime nonostante la giornata di festa del 2 giugno.

In access prime time confermato anche l'appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico condotto attualmente da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, in programma come sempre dalle 20:40 in poi.

Un posto al sole cancellato: cambio programmazione Rai del 2 giugno 2023

Cambio programmazione per la giornata del 2 giugno anche sulle reti Rai.

La novità più importante riguarderà la cancellazione della soap opera Un posto al sole che, eccezionalmente per quel venerdì, non sarà in onda in prima visione assoluta su Rai 3.

La storica soap ambientata a Palazzo Palladini salterà un turno per lasciare spazio al Galà Pietro Mennea di Atletica Leggera che andrà in onda dalle 20 alle 22 sulla terza rete della tv di Stato.

Di conseguenza, per la settimana che partirà il 29 maggio, l'appuntamento con la soap opera è previsto solo fino al 1° giugno.

Su Rai 1, invece, nella mattinata del 2 giugno non è previsto l'appuntamento con Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele: il talk show lascerà spazio alla cerimonia dedicata alla Festa della Repubblica con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.