La settima edizione del Grande Fratello Vip è terminata da circa un mese, ma a Cologno Monzese sembrano fervere i preparativi per la prossima edizione che andrà in onda a settembre. Il GF Vip tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, nonostante i cambi autoriali e alla conduzione del reality ci sarà come sempre Alfonso Signorini, affiancato nuovamente dall'opinionista Orietta Berti. Lo stesso non può dirsi invece di Sonia Bruganelli, che sembra abbandonerà il GF Vip 8.

Al momento non è dato sapere chi prenderà il posto della moglie di Paolo Bonolis, ma secondo quanto riportato da Dagospia, pare che Signorini voglia il giornalista Giuseppe Cruciani come nuovo opinionista.

Per ora si tratta esclusivamente di una voce di corridoio che hanno bisogno di una conferma. Per quanto riguarda il nuovo opinionista, di recente si erano fatti anche altri nomi, come quelli di Soleil Stasi, Sophie Codegoni, Giulia Salemi e Oriana Marzoli [VIDEO].

Tornando a Cruciani il portale Gossip e TV fa notare come il giornalista non sia proprio uno dei personaggi televisivi più semplici da gestire e al momento non è dato sapere se Pier Silvio Berlusconi sarà favorevole all'eventuale entrata di Cruciani, dato che il patron di Mediaset ha optato per il reality di Canale 5 uno stile più genuino rispetto al passato.

GF Vip: Giulia Salemi avrebbe ancora qualche speranza

Sembra che Giulia Salemi abbia ancora qualche speranza di entrare come opinionista nel Grand Fratello Vip; la stessa non vedrebbe l'ora di presenziare nel salotto del reality Mediaset al fianco di Orietta Berti.

Lo scorso anno la 30enne italo-persiana ha già dato modo di mostrare la sua bravura nel ruolo di opinionista social e diventare opinionista per il GF Vip sarebbe senz'altro un passo in avanti per la sua carriera. A tal proposito si ricorda come recentemente Ricky Palazzolo ha abbandonato la società di MN che gestisce Giulia, per lavorare nel management della nuova società di talenti di Signorini.

Chi è Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani, che si vocifera possa diventare il nuovo opinionista del GF Vip, è nato a Roma il 15 settembre 1966. Il padre era un agente di commercio che lavorava per la Perfetti Van Melle e la Motta. Si è diplomato al liceo classico Virgilio di Roma per poi laurearsi alla Sapienza in Scienze Politiche; in seguito ha iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo. Nel suo curriculum vitae, Cruciani vanta un'esperienza come opinionista e conduttore.