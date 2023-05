Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da un mese, ma alcuni concorrenti continuano ad essere al centro del Gossip come Elenoire Ferruzzi. L'ex gieffina su Instagram ha dato adito ad uno sfogo e ha sostenuto di aver baciato sotto le coperte Daniele Dal Moro mentre erano entrambi nella casa del Grande Fratello. Elenoire Ferruzzi ha preso parte all'ultima edizione del Grande Fratello Vip: il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà è durato pochissimo, ma in quel breve frangente aveva dichiarato di essersi presa una cotta prima per Luca Salatino e poi per Daniele Dal Moro.

Lo sfogo social di Elenoire

Il 4 maggio, su Instagram Elenoire ha scritto: "Mi chiedo cosa sarebbe successo se mi fossi baciata io con un ragazzo al GF, visto che ho solo provato ad asserire che ci poteva essere un interesse da parte di questi ultimi, e sono stata tacciata come brutta, pazza, esaurita, schifosa, sporca, mostro, fenomeno da baraccone e gli epiteti più deplorevoli che io abbia mai sentito in vita mia. Da non sottovalutare la vostra spiegazione in merito: ‘non ti vogliono non perché sei trans ma perché fai schifo’. Hanno imparato che è più conveniente per loro dire cosi, casomai dovessero passare poi per transfobici od omofobi. Anche perché loro hanno ‘amiche trans bellissime che sembrano delle donne’.

Talmente belle da non darvi ‘fastidio’. Siete davvero esecrabili. Questa solfa raccontatela ai vostri amici del bar"

Al suo commento c'è stata la risposta di un utente che ha scritto: "I baci con Daniele sotto le coperte ci sono stati, ma il Grande Fratello Vip li ha sempre nascosti". Ferruzzi ha risposto mettendo due mani che applaudono, lasciando intendere che tra lei e l'ex coinquilino ci siano stati davvero dei baci.

La reazione di alcuni utenti sulle insinuazioni di Ferruzzi

Su Twitter un utente ha criticato l'atteggiamento dell'ex gieffina: "La gente non sta bene". Un altro utente ha sostenuto che Elenoire abbia solamente voluto provocare la coppia formata da Daniele e Oriana Marzoli. Un altro utente ha criticato Elenoire per essere alla continua ricerca di attenzione.

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha sostenuto che Ferruzzi cerchi solo visibilità parlando di cose mai realmente accadute.

Elenoire Ferruzzi: Oriana Marzoli ha rimosso il follow

Nel frattempo, Oriana Marzoli ha rimosso il follow su Instagram ad Elenoire. Daniele Dal Moro invece avuto modo di chiarire con Elenoire dopo essere stato criticato ripetutamente mentre era all'interno della casa di Cinecittà. In una recente intervista, però, Ferruzzi ha sostenuto di essere stata ignorata dall'imprenditore durante la festa di fine reality show. Daniele potrebbe non aver gradito le ultime foto ambigue pubblicate sui social da Elenoire: i scatti riguardavano delle situazioni ambigue tra lui e l'ex coinquilina.