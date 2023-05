Cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma da settembre in poi su Rai 1?

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marcello e Adelaide, una delle coppie che si è formata nel corso dell'ultima stagione della soap, amatissimo dagli spettatori e appassionati.

E, per i due protagonisti della soap, potrebbero esserci delle importanti novità e non si esclude che la contessa possa scoprire anche di essere in dolce attesa.

Quando ritorna Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 riprende da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le riprese cominceranno a fine maggio e terranno impegnato il cast per buona parte della stagione estiva.

Tra i volti confermati spiccano quelli di Adelaide e Marcello: la loro storia d'amore continuerà ad essere al centro delle dinamiche della soap opera pomeridiana di Rai 1, dopo che nel corso del finale della passata stagione, hanno scelto di uscire allo scoperto definitivamente.

Adelaide e Marcello al centro delle nuove trame de Il paradiso delle signore 8

Cosa succederà in questa ottava stagione della soap? A parlare è stato Pietro Masotti che, in queste ore, è intervenuto sui social svelando ai fan che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, indosserà spesso una tenuta da notte.

Una dichiarazione sibillina, con la quale l'attore ha lasciato intendere che ci saranno diversi momenti di passione che lo vedranno coinvolto nel corso dei nuovi appuntamenti con la soap opera del pomeriggio.

Marcello e Adelaide, quindi, si ritroveranno a condividere dei momenti di intimità che potrebbero portare la coppia a fare anche una clamorosa scoperta nel corso di questa nuova stagione della soap.

Non si esclude che, nel corso dei nuovi appuntamenti della stagione, la contessa possa addirittura scoprire di essere in dolce attesa di un bambino.

Adelaide scopre di aspettare un figlio da Marcello ne Il Paradiso 8?

Insomma, il colpo di scena della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe essere proprio questo: la gravidanza della contessa Adelaide.

E, in tal caso, sarebbe un evento che toglierebbe ad Umberto Guarnieri ogni speranza su un possibile ritorno di fiamma con la sua ex amata contessa.

Stessa sorte anche per Ludovica: nel caso in cui dovesse concretizzarsi la gravidanza della contessa Adelaide, le possibilità per Marcello di un ritorno di fiamma con la sua ex cesserebbero definitivamente. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi della soap in onda da settembre in tv.