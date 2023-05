Il Paradiso delle Signore 8 debutta a settembre 2023 su Rai 1, con le nuove puntate in prima visione assoluta, che saranno girate durante l'estate.

Non mancheranno novità per alcuni personaggi, tra cui il barista Marcello Barbieri, che stando ad alcune indiscrezioni dell'ottava stagione della soap, sarà protagonista di una svolta lavorativa e diventerà ricco. Colpi di scena per i fan di Gemma, che potrebbe rischiare di perdere il bambino in grembo a causa di un periodo piuttosto difficile da affrontare.

Marcello Barbieri avrà successo nella sua carriera ne Il Paradiso delle Signore 8

Ne Il Paradiso delle Signore 8 Marcello Barbieri potrebbe essere protagonista di un importante cambiamento nella sua vita professionale. In particolare, si parla di un nuovo possibile impiego lavorativo per il personaggio interpretato da Pietro Masotti. Il giovane attore infatti ha pubblicato alcune Instagram Stories dal suo camerino mentre si mostra in un look più elegante, in cui ha fatto qualche piccolo e presunto spoiler su Barbieri: "Effettivamente sono diventato ricco". Barbieri inoltre potrebbe comprare una nuova tenuta notturna, come ha sempre desiderato fin dai tempi dell'acquisto di Palazzo Andreani.

Il Paradiso delle Signore 8: la gravidanza di Gemma potrebbe essere a rischio

Nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, Gemma si è lasciata andare ad una notte di passione con l'ex fidanzato Marco, in crisi con l'attuale compagna Stefania Colombo con cui vive in America. La giovane, interpretata da Gaia Bavaro, ha poi scoperto di essere rimasta incinta dell'ex compagno Marco e ha deciso di trovare il coraggio di confessargli la verità: diventerà padre.

Secondo alcune ipotesi dell'ottava stagione della soap, però, potrebbero esserci cattive notizie sulla gravidanza di Gemma: rischierebbe perdere il bambino dopo il periodo piuttosto tormentato che ha dovuto attraversare e dunque potrebbe rinunciare a recuperare i rapporti con il suo ex fidanzato.

Stefania invece potrebbe scoprire dal padre Ezio che Gemma e Marco attendono un figlio.

Tale avvenimento potrebbe spingere la donna a tornare momentaneamente a Milano per avere un duro confronto vis à vis con il compagno Marco per porre fine alla relazione, oppure di vendicarsi della sorellastra Gemma.

Quando e dove va in onda l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Le riprese dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore sono già partite lunedì 29 maggio 2023.

La messa in onda dei nuovi episodi della soap partirà a settembre 2023 nella fascia pomeridiana (alle ore 16:05 circa) di Rai 1.