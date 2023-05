Chi sono le nuove coppie di Temptation Island 2023? Chi ci sarà nel cast della prossima attesissima edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia?

I primi retroscena sul cast del reality show Mediaset rivelano che, quest'anno, non dovrebbe esserci spazio per la presenza di coppie famose in gara e, di conseguenza, risultano fuori dalla trasmissione anche i protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne.

Quando ritorna l'appuntamento con Temptation island 2023 nel prime time di Canale 5

Nel dettaglio, i retroscena sulle nuove coppie di Temptation island 2023 rivelano che quest'anno non ci saranno delle coppie famose che si metteranno in gioco nel cast del reality show Mediaset prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Gli autori del programma, capitanati da Raffaella Mennoia, sono al lavoro per ultimare le ultime scelte delle coppie in vista dell'inizio delle registrazioni.

A inizio giugno, infatti, partiranno le riprese di questa nuova attesissima edizione del reality show Mediaset, che andrà poi in onda dal 26 giugno in poi nella fascia del prime time di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Retroscena nuove coppie Temptation Island: fuori i protagonisti di Uomini e donne

I fan di Uomini e donne, dopo aver appreso la notizia del ritorno del reality show delle tentazioni, speravano di poter vedere in gara anche delle coppie nate quest'anno a Uomini e donne.

Lavinia e Alessio e Carola-Federico sono le due coppie che si sono formate recentemente all'interno dello studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Due storie d'amore che hanno appassionato il pubblico, al punto che in moltissimi speravano di poterli vedere anche in gara sull'isola delle tentazioni, ma così non sarà.

Alessio-Lavinia e Carola-Federico non saranno in gara in questa nuova edizione del programma Mediaset: almeno per quest'anno, le due coppie nate a Uomini e donne non si metteranno alla prova.

Solo coppie sconosciute nel nuovo cast di Temptation island 2023 su Canale 5

E poi ancora, c'era chi aveva sperato di poter vedere in gara anche qualche coppia che si è formata recentemente nel trono over di Uomini e donne ma, anche in questo caso, non ci sono buone notizie in merito.

Tutte le coppie di Temptation Island 2023 verranno scelte attraverso i casting che si stanno svolgendo ormai da un po' di mesi.

I loro nomi saranno resi noti, sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Canale 5, nel corso delle prossime settimane, in attesa del debutto della prima puntata di quest'anno, fissato per il prossimo lunedì 26 giugno a partire dalle 21.35 circa in prima serata.