Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, previste da settembre in poi nella fascia del pomeriggio? Al centro dell'attenzione e delle dinamiche ci saranno le vicende della temutissima contessa Adelaide.

I primi spoiler sulla nuova stagione della soap rivelano che il personaggio interpretato da Vanessa Gravina continuerà ad essere la protagonista indiscussa e assoluta, in grado di attirare l'attenzione soprattutto per quel segreto che non ha ancora svelato e che potrebbe riguardare anche il suo ex Umberto Guarnieri.

Adelaide fa chiarezza sul suo segreto: spoiler Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che nel corso della nuova stagione, la contessa terrà banco con le vicende legate al suo segreto.

Dopo la "sparizione" misteriosa, Adelaide è stata ritrovata sana e salva dal suo amato Marcello Barbieri, il quale ha scoperto che la donna gli ha nascosto un segreto.

Adelaide ha confessato la verità a Marcello ma, per il momento, nessun altro sa cosa sia successo nel periodo in cui la donna è stata in Svizzera, lontana da tutto e tutti.

Adelaide tiene banco nelle trame de Il Paradiso 8

Come se non bastasse, la versione dei fatti fornita da Adelaide a Marcello ha attirato i dubbi del ragazzo: al momento, infatti, il giovane Barbieri sembra non fidarsi al 100% della sua amata, al punto da temere che possa avergli detto delle bugie su questo segreto.

Ebbene, la verità verrà a galla nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 che troveranno spazio da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Ma non è finita qui, perché il segreto della contessa potrebbe essere legato anche ad una sua vecchia e cara conoscenza: trattasi del commendatore Umberto.

Adelaide scopre dei segreti su Umberto ne Il Paradiso delle signore 8?

Non si esclude, infatti, che nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore possa venir fuori che la contessa sia venuta a conoscenza di alcuni segreti legati anche all'ex proprietario del grande magazzino milanese: con questa scoperta potrebbe addirittura metterlo nei guai.

Insomma, nel corso delle nuove puntate di questa ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, potrebbe riaccendersi la guerra tra Umberto e Adelaide, dopo che tra i due sembrava essere nata una tregua sul finire della settima stagione.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Adelaide ritornerà sul piede di guerra nei confronti del suo ex uomo, ormai felicemente fidanzato con Flora Ravasi e al timone della nuova Galleria Moda assieme a Tancredi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap.