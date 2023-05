In Terra Amara Gaffur nasconderà qualcosa, ma non riuscirà a farlo totalmente davanti al suo capo. A Demir sarà chiaro che sta svolgendo dei lavori per Behice, ma davanti al silenzio e alle assenti motivazioni di Gaffur sul suo operato gli sferrerà un pugno in pieno volto. Gaffur non se la sentirà di dirgli che Behice lo sta ricattando in quanto ha scoperto tramite Sermin che è stato lui a uccidere Hatip.

Gaffur cede al ricatto di Behice

Behice non farà che combinare guai e il trasferimento nella piccola villa, vicino a quella della famiglia Yaman, non farà altro che aumentare il suo "operato".

Una delle sue prossime vittime sarà Gaffur. La donna scoprirà grazie a Sermin che è stato lui a uccidere Hatip, così userà questa notizia per ricattarlo: se non vorrà passare il resto della sua vita in carcere, sarebbe meglio che faccia tutto quello che vuole lei.

Gaffur, in un primo momento, sembrerà non avere paura della donna, ma alla fine cederà al ricatto e farà tutto quello che vuole lei.

Demir chiede a Müjgan e Behice di lasciare la piccola villa

Gaffur farà di tutto, da le piccole faccende nella villa fino alle commissioni in giro per Çukurova. Un giorno, però, verrà sorpreso da Demir mentre sarà intento a buttare la spazzatura di Behice. "Di chi è quella spazzatura", gli chiederà Demir con tono severo, ma Gaffur non saprà cosa rispondergli.

Non riuscirà a tollerare di essere preso in giro, così Demir sferrerà un pugno in pieno volto a Gaffur, ma non si accontenterà di ciò. Capirà che dietro al lavoro extra di Gaffur c'è lo zampino di Behice, così si recherà subito nella piccola villa per parlare con lei e Müjgan. Vuole che entrambe le donne se ne vadano via da quella casa, è evidente che il loro arrivo ha solo portato dei problemi alla sua famiglia.

Fekeli scopre che Fikret ha distrutto la lapide di Adnan Yaman

Gaffur non sarà l'unico ad avere problemi, anche Fekeli avrà una grossa gatta da pelare. Attraverso il guardiano del cimitero scoprirà infatti che Fikret ha rotto in mille pezzi la lapide della tomba di Adnan Yaman e vorrà sapere il perché. Affronterà il nipote faccia a faccia, che gli dirà di aver distrutto la tomba solo per vendicare tutto il male che la famiglia Yaman ha fatto a Yilmaz.

Fekeli non crederà ad una sola parola e continuerà ad investigare per scoprire le vere intenzioni del nipote. Non potrà immaginare che in realtà il ragazzo sta attuando il suo piano di vendetta contro la famiglia Yaman per il semplice fatto che Adnan è il suo padre biologico. In questa lotta avrà il suo fianco anche Ümit, il nuovo primario dell'ospedale di Adana, che si avvicinerà a Demir per cercare di captare il suo punto debole, ma alla fine la ragazza si innamorerà di lui.