Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda da lunedì a venerdì alle ore 16:05 su Rai 1. Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) optano per un matrimonio di comodo che tornerebbe utile a entrambi: la Cavallerizza del Circolo non verrebbe additata come ragazza madre a causa del suo stato interessante, mentre il redattore del Paradiso Market nasconderebbe la propria omosessualità. Tali nozze, però, parrebbero fortemente in bilico dopo la confessione di Gemma a Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) di aspettare un bambino proprio da lui.

L'evoluzione di trama più probabile parrebbe che a sposarsi possano essere, invece, Marco e Gemma. Se così fosse, potrebbe essere palese a molti che la figura di sposo di Roberto era soltanto fittizia e, come spiacevole conseguenza, l'omosessualità del pubblicitario potrebbe venire molto più facilmente allo scoperto, magari costringendo lo stesso a togliere le tende per evitare ripercussioni legali.

Gemma dirà a Marco che il bimbo che porta in grembo è il suo

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7, in merito all'ultima puntata della stagione che sarà trasmessa venerdì 5 maggio, riportano che Gemma, dopo aver detto a Marco di essere incinta di Carlos (Lorenzo Lancellotti) il giorno prima a Villa Guarnieri, si rimangerà tutto e confesserà al giornalista come stanno realmente le cose.

La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), difatti, rivelerà al rampollo di casa Di Sant'Erasmo che il bambino che porta in grembo, in realtà, è il suo. Come reagirà Marco alla notizia?

Roberto potrebbe lasciare Milano se dovessero saltare le nozze con Gemma

Il legame amicale tra Roberto e Gemma è maturato parecchio nella stagione in essere, tanto da spingere Landi a proporre all'amica Gemma delle nozze di comodo, offerta accettata poco dopo dalla ragazza.

Il matrimonio tra i due sarebbe fissato per domenica 7 maggio, quindi un evento che se fosse celebrato risulterebbe off screen, magari per lasciare agli autori uno spazio di manovra maggiore per l'evolversi delle trame della prossima stagione dello sceneggiato italiano.

La scoperta di Marco di essere il padre del bimbo che porta in grembo Gemma, però, potrebbe stravolgere del tutto i piani pregressi della Cavallerizza e di Roberto.

Il giornalista, complice la prossima paternità derivante perlopiù da una persona che ama, potrebbe proporre a Gemma di sposare lui anziché Landi, offerta che difficilmente Zanatta rifiuterebbe.

Se Marco e Gemma dovessero sposarsi realmente, però, balzerebbe subito all'occhio che Roberto era solo uno sposo di comodo, così l'omosessualità di quest'ultimo avrà molte più chance di uscire allo scoperto. La relazione tra Landi e Mario Oradei (Piero Cardano) diverrebbe, di conseguenza, ancora più complicata da gestire, in quanto i riflettori sarebbero probabilmente puntati sul pubblicitario.

Se così fosse, Roberto potrebbe lasciare Milano sia per evitare eventuali ripercussioni legali che per preservare la libertà del compagno.