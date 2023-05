Terra amara prosegue con un weekend emozionante su Canale 5 e le anticipazioni di sabato 6 e domenica 7 maggio annunciano importanti colpi di scena. In primo piano ci saranno ancora Demir e Zuleyha che torneranno a litigare a causa di Mujgan. La dottoressa infatti metterà in guardia il signor Yaman, raccontando che sua moglie stava allattando Keremi Ali. Demir, inoltre, avrà un incidente con l'auto che gli farà temere di perdere la vita e quando si salverà deciderà di intestare i suoi beni a Leyla, proteggendo la famiglia da un'eventuale intromissione di Yilma.

Sermin, invece, farà di tutto per impietosire Julide e ci riuscirà, tanto che il pubblico ministero lascerà Sabahattin. L'uomo, furioso, chiederà alla ex moglie di lasciarlo in pace. Infine, la piccola Uzum sarà affidata alle cure di Gaffur e Saniye mentre sua madre sarà in ospedale.

Anticipazioni Terra amara Mujgan chiederà aiuto a Demir

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 6 e domenica 7 maggio raccontano che i riflettori saranno puntati su Mujgan che si presenterà in ufficio da Demir. La dottoressa farà presente al signor Yaman che ha sorpreso sua moglie ad allattare il figlio di Yilmaz, chiedendogli di controllare di più Zuleyha. Demir sarà su tutte le furie a causa delle parole di Mujgan e quando prenderà la macchina per tornare a casa avrà un brutto incidente.

L'auto di Demir resterà in bilico sull'orlo di un burrone e rischierà di precipitare, l'uomo sarà terrorizzato all'idea di poter morire. Fortunatamente si troveranno a passare degli operai che riusciranno a rassicurare l'imprenditore e a trainare l'auto con il trattore, evitando il peggio. Questa brutta avventura e le parole di Mujgan faranno riflettere molto Demir che al suo ritorno a casa deciderà di intestare gran parte del patrimonio a Leyla, escludendo il primogenito.

In questo modo, come aveva già consigliato Hunkar, si scongiurerà un'intromissione di Yilmaz nell'eredità se dovesse scoprire di essere il padre del piccolo Adnan.

Anticipazioni puntate di sabato 6 e domenica 7 maggio: Sermin farà lasciare Julide e Sabahattin

Le puntate di Terra amara in onda nel weekend di sabato 6 e domenica 7 maggio vedranno al centro delle scene la reazione di Behice alla mossa di Mujgan.

Secondo la zia, infatti, l'iniziativa della dottoressa che è andata a lamentarsi con Demir non potrebbe fare altro che peggiorare la situazione. Scatenare una nuova guerra in casa Yaman, infatti, potrebbe riavvicinare ancora Yilmaz a Zuleyha. Nel frattempo, Sermin giocherà d'astuzia e decisa a riprendersi Sabahattin andrà a fare visita a Julide. Facendo leva sulla buona fede della futura moglie del medico, Sermin le chiederà di farsi da parte e permetterle di salvare il rapporto con il suo ex marito. Il pubblico ministero si farà convincere,romperà il fidanzamento e lascerà Sabahattin che, furioso, si recherà a casa di Sermin urlandole di uscire dalla sua vita per sempre.

La madre di Uzum sarà in ospedale e affiderà la bambina a Gaffur e Saniye

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nel primo weekend di maggio la madre della piccola Uzum starà male e sarà ricoverata in ospedale. La donna chiederà a Gaffur e Saniye di prendersi cura della bambina in sua assenza e la coppia lo farà con amore. Uzum, tuttavia, sarà troppo preoccupata per la salute di sua madre e non riuscirà neanche a toccare cibo. Per questo motivo, Gaffur e sua moglie decideranno di accompagnare la bambina in ospedale a trovare la mamma.