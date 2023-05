Dopo il grande successo della settima, Il Paradiso delle Signore potrebbe torna con l'ottava stagione che vedrà nuove storie e nodi ancora non venuti al pettine realizzarsi a partire da settembre 2023. Gli attori della soap opera dell'ammiraglia Rai hanno annunciato il rinnovo e i fan sono già in trepida attesa di conoscere le trame delle nuove puntate. Le indiscrezioni della stagione 8 ci rivelano che Adelaide tornerà stabilmente nel capoluogo lombardo, mentre Agnese rinuncerà definitivamente all'atelier di moda milanese per trasferirsi da sua figlia Tina in Inghilterra.

Il Paradiso delle Signore 8 si farà: la conferma degli attori

Ebbene, con la puntata andata in onda venerdì 5 maggio un'altra stagione si è conclusa per la fortunata soap. Tuttavia, ancora molti misteri non sono stati rivelati, compreso quello del coinvolgimento di Tancredi sull'incendio al mobilificio Frigerio. Le risposte, però, potrebbero arrivare con le puntate inedite de il Paradiso che andranno in onda a partire da settembre 2023 protraendosi fino agli inizi di maggio 2024. Infatti, sebbene la Rai non abbia ancora annunciato con un comunicato la realizzazione di nuovi episodi, gli attori Pietro Masotti (Marcello) e Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri) hanno confermato il ritorno tramite i loro canali social.

Non ci resta che attendere l'ufficialità dalla produzione.

Indiscrezioni delle prime trame della nuova stagione

I fan sono già in trepida attesa di capire come si evolveranno le storie dei protagonisti de il Paradiso delle Signore, così sul web appaiono le prime indiscrezioni delle nuove puntate inedite, basate sulle interviste degli attori.

Nello specifico, Adelaide tornerà stabilmente nel capoluogo lombardo dopo il suo misterioso viaggio a Ginevra, mentre Agnese Amato dirà definitivamente addio all'atelier milanese per occuparsi di sua figlia e del suo nipotino a Londra. Per quanto concerne Gemma, la giovane venere partorirà. Infine, il mistero dietro la sparizione di Vittorio sarà protagonista delle primissime puntate.

Riassunto puntata finale de il Paradiso delle Signore 7

Nell'ultima puntata de il Paradiso delle Signore 7, Marcello ha pagato le cambiali della Caffetteria a Salvatore facendogli un grosso regalo. Intanto, Armando ha preso una decisione sul proprio futuro. Successivamente, il giovane Barbieri ha incontrato Ludovica che, durante la sua permanenza a Ginevra, si è sposata con Ferdinando. Nel contempo, Marco ha scoperto di essere il padre del bimbo che Gemma porta in grembo. Infine, Vittorio, dopo aver appreso una terribile verità sul conto di Tancredi, è scomparso nel buio allontanandosi dalla Galleria Moda Milano.