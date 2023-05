Durante l'ultima puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 5 maggio su Rai1 alle 16:05, Marcello tornerà nel capoluogo lombardo e farà una grande sorpresa a Salvatore: pagherà tutte le cambiali della Caffetteria. Così, Salvatore festeggerà la bella notizia in compagnia dei suoi amici e, successivamente, inviterà Elvira ad uscire con lui. Intanto, Armando prenderà una decisione sul proprio futuro. Dopodiché, il giovane Barbieri vedrà, per la prima volta dopo il suo viaggio, la sua ex fidanzata Ludovica che, nel frattempo, si è sposata con Ferdinando.

Più tardi, Marco si dichiarerà a Zanatta, Gemma gli rivelerà di essere il padre di suo figlio. Infine, Vittorio scoprirà qualcosa su Tancredi, ma non saprà se dirlo a Matilde.

Marcello paga tutte le cambiali della caffetteria per Salvo

Nella prima parte dell'ultima puntata de il Paradiso, Marcello tornerà da Ginevra e porterà con sé il segreto di Adelaide. Inoltre, il ragazzo farà un regalo al suo migliore amico: deciderà di pagare tutte le cambiali della Caffetteria per Salvatore. La notizia sarà motivo di grande festeggiamenti per il giovane Amato che, per l'occasione, inviterà la venere Elvira ad uscire con lui. Nel frattempo, Armando prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro. Attualmente non è noto dalle trame se il signor Ferraris deciderà di partire insieme ad Agnese per Londra o di rimanere a Milano rinunciando, così, al suo grande amore.

Marcello rivede Ludovica che si è sposata con Ferdinando

Successivamente, Marcello incontrerà la sua ex fidanzata per la prima volta dopo il suo ritorno a Milano, ma scoprirà che Ludovica si è sposata con Ferdinando durante la sua assenza. Nella parte finale della puntata, Marco avrà un chiarimento con Roberto e poi deciderà di dichiararsi a Gemma.

Per questo motivo, la giovane Zanatta rivelerà all'ex fidanzato che il bambino che porta in grembo è suo figlio. Infine, Vittorio scoprirà qualcosa sul conto di Tancredi, ma non saprà se dire tutto a Matilde. Pertanto, il direttore del Paradiso si allontana dalla festa di inaugurazione della Galleria Moda Milano scomparendo nel buio.

Riassunto della puntata precedente de il Paradiso delle Signore

Nella puntata precedente de il Paradiso che è andata in onda giovedì 4 maggio, Maria ha scoperto i problemi lavorativi di Vito e ha preso una decisione sul loro futuro. Intanto, Vittorio ha augurato a Matilde successo per l'inaugurazione del suo nuovo atelier: Galleria Moda Milano. Infine, Marco, dopo aver scoperto il segreto del pubblicitario Landi, ha affrontato Roberto minacciandolo di raccontare tutta la verità a Gemma.