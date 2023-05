La Promessa, la nuova soap spagnola che prenderà il via il prossimo 29 maggio si aprirà con diverse tragedie. Nelle puntate in onda fino al 1° giugno la madre della protagonista Jana verrà uccisa, mentre suo fratello sarà rapito. Inoltre, Tomas de Lujan, il giorno successivo alle sue nozze, verrà trovato morto e la guardia civile interrogherà tutti alla tenuta.

La promessa, trame 29 maggio-1° giugno: Cruz uccide Tomas

La Promessa, la nuova soap opera spagnola acquistata da Mediaset, nella prima settimana di programmazione che va dal 29 maggio al 1° giugno sarà caratterizzata da due omicidi e una tragedia sfiorata.

La soap si aprirà con la cameriera Dolores che cercherà di mettersi in salvo con sua figlia Mariana e il figlio neonato. La donna, però, sarà inseguita da due uomini a cavallo che la uccideranno e rapiranno il piccolo. Mariana, invece, riuscirà a scappare e si crederà che sia morta. In seguito la vicenda verrà spostata in avanti di ben quindici anni, ovvero al 1913 quando Jana (Mariana) si presenterà come cameriera al Palazzo la Promessa della famiglia de Lujan.

La giovane si recherà in quel luogo per cercare di scoprire chi abbia ucciso la madre e portato via il fratello. Nel frattempo alla tenuta si celebreranno le nozze di Tomas con Jimena de Los Infantes, ma nel corso dell'evento si rischierà la tragedia.

Manuel salirà a bordo di un velivolo da lui costruito, ma avrà un incidente e rischierà di morire. Jana lo salverà e otterrà come ricompensa un lavoro a La promessa. La giovane inizierà a indagare e verrà colta sul fatto da Tomas, al quale rivelerà le sue intenzioni.

Lui, a quel punto, le dirà che sa chi ha ucciso sua madre, ma le rivelerà tutto il giorno seguente e le lascerà come pegno la fede nuziale.

Il marchesino de Lujan affronterà Cruz, la sua matrigna, accusandola di sapere che dietro la morte di Dolores c'è lei e la donna non si farà remore a ucciderlo accoltellandolo con un tagliacarte.

La promessa, spoiler prima settimana: la guardia civile interroga tutti

La morte di Tomas, avvenuta il giorno dopo le sue nozze, porterà grande scompiglio a La promessa.

Tutti saranno increduli di fronte alla tragedia appena occorsa, in particolare Pia avrà un malore mentre sarà intenta a cucinare insieme al resto del personale. Nel frattempo Cruz parlerà con Manuel e gli dirà che ora che suo fratello non c'è più, lui dovrà assumere un ruolo importante all'interno della famiglia per far sì che il prestigio non venga perduto. Il giovane, però, le farà presente che la sua unica passione è l'aviazione. Jana, intanto, entrerà di nascosto nella stanza in cui si trova il corpo senza vita di Tomas per potergli rimetterà la fede al dito, ma verrà scoperta da Lola.

Poco dopo il sergente Funes arriverà alla tenuta e darà il via alle indagini, oltre a far eseguire l'autopsia.

In seguito chiederà al personale di servizio di non lasciare la tenuta in quanto ha il sospetto che il colpevole si trovi ancora nel palazzo. Intanto la presenza di Jana, che è l'ultima arrivata, genererà non pochi sospetti, mentre Jimena, ormai vedova, vorrebbe tornare a casa dai suoi genitori, ma Cruz le chiederà di restare. Il sergente, invece, manderà avanti le indagini sull'omicidio di Tomas e confermerà che è stato ucciso con un oggetto appuntito, probabilmente un tagliacarte che Cruz affermerà di aver perso.

Successivamente interrogherà tutti i familiari di Tomas focalizzandosi sul rapporto che avevano con lui e inizierà a sospettare di Catalina. Inoltre farà non poche pressioni su Jimena, visto che il marito al momento della morte non aveva la fede al dito.

L’anello, intanto, non verrà ritrovato, mentre Romulo e Cruz sgrideranno Pia per non essersi recata dal padre della marchesa e non averlo messo al corrente di quanto accaduto.

Pia vuole evitare il barone

Pia verrà rimproverata per non essere andata dal barone a raccontargli quanto accaduto. La donna proverà a giustificarsi dicendo che non si sentiva bene e che comunque aveva molte cose da fare. In realtà vuole evitare il barone, visto che quest'ultimo ha abusato di lei mettendola incinta. Nel frattempo Simona, in seguito alla morte di Tomas, crollerà e deciderà di lasciare La promessa. A quel punto Romulo proverà a confortarla, ma a sorpresa sarà Jana a riuscirci. La cuoca, a quel punto, le mostrerà una foto in cui la ragazza riconoscerà la sua defunta madre.

Che rapporto avevano Dolores e Simona? Poco dopo Pia rimprovererà Jana perché a suo avviso non lucida bene i pavimenti e la manderà a pulire i camini.

Lola, intanto, vorrebbe parlare con Cruz di Tomas, mentre Catalina sarà disperata per la perdita del fratello e comunicherà alla matrigna che non prenderà parte alla cerimonia funebre. Più tardi Candela e Simona verranno incaricate di preparare il rinfresco del funerale, ma la prima combinerà un disastro e inaspettatamente Simona l'aiuterà. Manuel, intanto, continuerà a fare la corte a Jana, mentre il barone inizierà a temere che l'assassinio di Tomas possa mettere in cattiva luce la reputazione dei de Lujan e inoltre verrà a sapere da Cruz che Catalina non ha intenzione di partecipare al funerale.

A quel punto l'uomo proverà a convincerla, ma sarà tutto vano.

Simona, intanto, dirà a Pia che subito dopo il funerale andrà via da La promessa. Nel frattempo i duchi de Los Infantes comunicheranno ai de Lujan che non andranno al funerale, mentre il sergente Funes interrogherà Jana. Mauro e Leonor si incontreranno e lei lo bacerà nuovamente. Pia, manderà Jana in lavanderia per farle svolgere un lavoro meno pesante e Alonso si dispiacerà per la presenza di poche persone al funerale del figlio e l'assenza di Catalina.