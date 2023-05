Lavori in corso per la prossima stagione di Uomini e donne, il fortunato talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, già confermato nel palinsesto 2023/2024.

Al centro dell'attenzione ci saranno i nuovi tronisti che, da settembre in poi, si metteranno in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Tra i nomi in lizza, spicca anche quello della vincitrice della passata edizione del Grande Fratello Vip: trattasi di Jessica Selassié.

Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e donne a settembre?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne torna in onda dal prossimo settembre con le nuove puntate della stagione 2023/2024 che si preannuncia già attesissima dai telespettatori.

I riflettori sono puntati in primis su quelli che saranno i prossimi tronisti di questa edizione, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

Diversi i nomi che circolano, tra cui quello di un ex volto del Grande Fratello Vip, entrambi amatissimi dal pubblico del reality show di Canale 5.

Jessica Selassié papabile nuova tronista a Uomini e donne dopo il GF Vip

Il primo è quello di Jessica Selassié, la trionfatrice della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Messo da parte il flirt con Barù, la giovane principessina potrebbe rimettersi in gioco nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi per provare a cercare la sua anima gemella.

Il nome di Jessica, al momento, sarebbe stato preso in considerazione dalla produzione del dating show di Canale 5: un nome che, dal punto di vista mediatico, saprebbe assicurare grande attenzione, data la popolarità della vincitrice del GF Vip e il grande affetto che il pubblico continua a provare nei suoi confronti.

Alessio Campoli in lizza come nuovo tronista a Uomini e donne 2023/2024

In attesa di scoprire se il nome della Selassié andrà in porto, un altro papabile nuovo tronista di Uomini e donne potrebbe essere Alessio Campoli.

Anche in questo si tratta di un volto ben noto al pubblico di Canale 5 e in particolar modo a quello della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, dato che Alessio è stato uno dei corteggiatori dell'ultima edizione.

Il giovane pretendente romano si è messo in gioco per cercare di far breccia nel cuore di Lavinia Mauro ma, alla fine, ha dovuto fare i conti con un "no" finale.

Tuttavia, dal prossimo settembre, Alessio Campoli potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco e cercare così di trovare la sua anima gemella nella prossima edizione del seguitissimo talk show dei sentimenti di Canale 5, in onda da metà settembre in poi nella fascia pomeridiana.