Ne La promessa la marchesa Cruz apprenderà con disperazione che il sergente Conrado Funes crede che Manuel sia il possibile assassino di Don Tomás. Non saprà cosa fare per salvarlo, anche perché non può confessare il vero nome dell'assassino, visto che è lei. La sua mente diabolica partorirà un altro perfido piano e la donna proverà a giocarsi un'ultima chance per impedire che Manuel paghi per un delitto che non ha commesso.

Conrado Funes non ha dubbi: l'assassino di Tomás potrebbe essere Manuel

La marchesa Cruz non riuscirà a far mettere nell'elenco dei sospettati per la morte di Tomás il nome di Jana.

Proverà a incastrarla mettendo l'arma del delitto nella sua stanza, ma Jana riuscirà a nasconderla in tempo. Nella mente del sergente Conrado Funes, però, inizierà a vagare un sospetto: sarà sempre più sicuro che a uccidere il marchese sia stato Manuel.

Cruz si dispererà e non saprà come far cambiare idea a Funes, anche perché si troverà in trappola: non potrà dirgli il vero nome dell'assassino, visto che è stata lei a uccidere Tomás. Angosciata, proverà a giocarsi un'altra carta, quale sarà?

Simona in gravi condizioni di salute, Jana prova a salvarle la vita

La cuoca de La Promessa, Simona, non starà per niente bene: avrà le gambe gonfie e non riuscirà a lavorare, e mentre si troverà in cucina perderà i sensi.

La sua salute peggiorerà di minuto in minuto, ma Jana forse capirà che cosa le stia succedendo, così penserà di fare qualcosa per alleviarle il dolore.

Pía e Rómulo, invece, non saranno dello stesso avviso: non vogliono rischiare di compromettere la vita di Simona e preferiranno aspettare l'intervento del medico. Ci sarà solo un problema: l'intervento del dottore non sarà per niente tempestivo, anzi tarderà ad arrivare e la cosa potrebbe compromettere il destino della povera Simona.

L'arrivo di Teresa mettere a rischio la tresca clandestina tra Leonor e Mauro

Nella villa arriverà una nuova domestica, Teresa, che diventerà l'assistente personale di Jimena. Tutto il personale di servizio rimarrà sbalordito, non tanto per la presenza della nuova arrivata, ma perché scopriranno che è la fidanzata di un loro collega: Mauro, colui che in gran segreto intrattiene una relazione con Leonor, la piccola di casa della famiglia de Luján.

Tutti pensavano che Mauro non fosse fidanzato, anche perché non ha mai parlato della sua storia con Teresa ai colleghi, invece pare che i due stiano insieme da anni. Nemmeno Leonor sarà a conoscenza del fatto che l'uomo abbia un'altra donna e chissà come reagirà: proseguirà con la tresca clandestina oppure lascerà Mauro libero di vivere la sua storia con Teresa?