In La Promessa Jana si troverà a nascondere il tagliacarte con cui è stato ucciso Tomás, tutto questo perché Cruz proverà a tenderle una trappola e la ragazza in qualche modo dovrà salvarsi la pelle. Funes, però, sarà sempre sospettoso e continuerà a credere che la ragazza possa essere coinvolta nell'omicidio del marchese, per questo motivo a un certo punto la rinchiuderà in una stanza, ma ci sarà una persona pronta a salvarla.

Cruz teme che Manuel si stia innamorando di Jana

Tomás è stato ucciso con un tagliacarte: è questa la scoperta che farà il sergente Conrado Funes.

La marchesa Cruz, temendo di essere scoperta, vorrà liberarsi dell'arma del delitto. Così, con l'aiuto di Petra, proverà a incastrare la povera Jana e "stranamente" quel tagliacarte finirà proprio nella stanza della ragazza.

Jana, fortunatamente, si renderà conto del tranello, così riuscirà a nascondere l'arma prima che Funes e i suoi uomini perquisiscano la sua stanza. L'atteggiamento della giovane, però, farà disperare Conrado Funes, così deciderà di rinchiudere Jana in una stanza. Scoperta la cosa, Manuel andrà in sua difesa e la cosa spaventerà parecchio la marchesa Cruz: crede che il ragazzo si stia innamorando di Jana e la cosa non le piacerà per niente.

Pía riceve un regalo da un mittente misterioso, Simona riceve notizie dal figlio Antonio

Pía riceverà un regalo da una persona anonima. Tutto il personale di servizio sarà curioso di scoprire di che cosa si tratti e tutti insieme vedranno che la donna ha ricevuto un bellissimo ciondolo. In realtà sarà il barone a inviarglielo, ma lui nasconderà la cosa.

Le novità per il personale di servizio non finiranno qui, anche perché tutti avranno modo di sentire la lettera che il figlio di Simona, Antonio, ha spedito alla madre. Il ragazzo racconterà le sue vicissitudini lavorative e degli scioperi che caratterizzano il lavoro nella fabbrica in cui presta servizio.

Continua la passione tra Leonor e Mauro, ma presto qualcuno potrebbe scoprirli

Per quanto riguarda, invece, le vicende sentimentali de La Promessa proseguirà la storia d'amore tra Leonor Luján e Mauro. Lui si è sempre mostrato abbastanza titubante in merito a questa relazione, anche perché non gli piace il modo frivolo con cui la ragazza affronta la cosa. Diverse volte ha provato a tirarsi indietro, ma alla fine Mauro cederà alle lusinghe della ragazza.

I due si dirigeranno insieme nella stanza di Leonor e inizieranno a baciarsi appassionatamente, ma proprio sul più bello qualcuno busserà alla porta e i due ragazzi rischieranno di essere scoperti. Qualcuno potrebbe averli seguiti, ma chi potrebbe essere?