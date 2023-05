Nel corso della quinta puntata de L'Isola dei Famosi, trasmessa su Canale 5 lunedì 15 maggio, l'atteggiamento di Helena Prestes è finito nuovamente sotto i riflettori. Alessandra Drusian ha sbottato nel sentire il modo in cui la modella si è rivolta nei confronti di Pamela Camassa e Cristina Scuccia. Il tempestivo intervento di Alvin ha evitato che tra le due naufraghe nascesse un nuovo diverbio.

Helena litiga con tutte le donne della tribù della Chicas

In settimana, Helena Prestes è finita nuovamente al centro delle polemiche. Le concorrenti della tribù delle Chicas hanno sostenuto che la compagna d'avventura davanti alle telecamere voglia passare per vittima, mentre lontano dai riflettori sia molto agguerrita.

L'episodio che ha fatto traboccare l'acqua dal vaso, è accaduto tra la notte di domenica e lunedì 15 maggio: su Playa Tosta si è abbattuto un nubifragio e nonostante il fuoco si stesse spengendo, Helena non ha voluto essere aiutata da nessuno.

Durante la puntata de L'Isola dei Famosi di ieri, c'è stato spazio per un confronto tra la modella brasiliana e alcune concorrenti. Pamela Camassa ha fatto notare che Helena spesso sbaglia i modi per dire o fare le cose: "Ha risposto male anche a Corinne". A detta della naufraga, Helena è una persona maleducata e non ha rispetto per il prossimo. Cristina Scuccia ha sostenuto di non vedere Helena come una persona limpida e trasparente, al punto da aver preso le distanze da lei.

Corinne invece ha ammesso di esserci rimasta male per il modo di fare della modella, soprattutto perché lei è sempre la prima a consolarla quando è giù di morale.

Drusian perde le staffe

Dopo essersi sentita attaccare da quasi tutti i membri della sua tribù, Helena ha cercato di replicare. Il modo in cui ha risposto a Corinne e Cristina non è stato affatto gradito da Alessandra Drusian, che a sua volta ha sbottato: "Questo atteggiamento non mi piace e non mi piaci".

Nel momento in cui la modella ha cercato di replicare anche ad Alessandra, quest'ultima l'ha interrotta e piccata ha affermato: "Oh ragazzina stai zitta".

Nella discussione è intervenuto Alvin che ha riportato la calma all'interno della tribù delle Chicas.

Helena Prestes a rischio eliminazione

Al termine delle nomination della quinta puntata, Helena Prestes è finita al televoto con Fabio Ricci e Pamela Camassa.

Il meno votato fra i tre finirà in esilio su Playa Sant'Elena con Christopher Leoni e Gianmaria Sainato. Durante la diretta, Ilary Blasi ha aperto un televoto flash per far decidere ai telespettatori chi tra Nathaly Caldonazzo e Christopher poteva ritornare su Playa Tosta: i telespettatori hanno deciso di far rientrare la showgirl.