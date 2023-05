Cosa succederà nel corso della prossima puntata de L'Isola dei Famosi 2023 in onda martedì 2 maggio su Canale 5? Il reality-show sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin ha cambiato il giorno della messa in onda televisiva in occasione della festa del 1° maggio.

Una puntata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena, dove a tenere banco sarà l'arrivo in spiaggia di Asia Argento per dare supporto a sua sorella Fiore.

Cambio programmazione per L'Isola dei famosi 2023: il reality in onda martedì 2 maggio su Canale 5

L'appuntamento con L'Isola dei famosi 2023, eccezionalmente per questa settimana, cambia la sua programmazione su Canale 5. Il programma condotto da Ilary Blasi non andrà in onda di lunedì sera ma slitterà a martedì 2 maggio: una scelta dettata dall'esigenza dei vertici Mediaset di lasciare libera la serata del 1° maggio, quando la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere davanti ai televisori per godersi la giornata di festa.

Di conseguenza, solo per la terza puntata, il Reality Show verrà trasmesso di martedì sera. I colpi di scena non mancheranno a partire dalla nuova eliminazione dal cast.

Nathaly Caldonazzo a rischio eliminazione: anticipazioni L'Isola dei famosi del 2 maggio

Le anticipazioni relative alla terza puntata dell'Isola dei famosi rivelano che si assisterà ad una eliminazione. Sono tre i concorrenti in bilico: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento.

Sembra che sia particolarmente a rischio Nathaly Caldonazzo, la quale in passato ha già partecipato all'Isola ed è anche stata una concorrente del Grande Fratello Vip.

Inoltre, sembra che nel corso della serata del 2 maggio arriverà in spiaggia Asia Argento per una sorpresa.

Asia Argento arriva in spiaggia per sua sorella: anticipazioni L'Isola dei famosi del 2 maggio

La sorella dell'attrice Fiore, concorrente ufficiale di questa edizione dell'Isola dei famosi, giungerà in Honduras per dare supporto alla consanguinea e per mettere in riga i naufraghi che in queste settimane hanno puntato il dito contro di lei.

Insomma, un confronto che non passerà inosservato e che vedrà Asia Argento protagonista della terza puntata in programma su Canale 5. Sul finire della trasmissione, poi, non mancheranno le consuete nomination che stabiliranno i concorrenti che rischieranno di lasciare il gioco nella prossima puntata.