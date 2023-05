Helena Prestes si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Durante la quarta puntata de L'Isola dei Famosi, la naufraga dopo avere fatto il nome di chi voleva mandare al televoto ha chiesto se poteva fare una domanda di "vita reale". Nel dettaglio, Helena ha chiesto quali erano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Per un momento in studio è calato è il gelo, ma successivamente Enrico Papi ha risposto.

La domanda di Helena

Nel corso della puntata dello scorso lunedì, Helena Prestes è finita al centro delle critiche dei suoi compagni d'avventura.

Al momento delle nomination, la naufraga ha deciso di fare il nome di Alessandro Cecchi Paone.

Prima di lasciare la Palapa si è resa protagonista di un gesto inaspettato: "Posso chiedere una cosa della vita reale? Vorrei sapere se Silvio Berlusconi sta bene".

In studio, Vladimir Luxuria è rimasta in silenzio, mentre Ilary Blasi e Enrico Papi hanno replicato: "Sì, sta bene". A quel punto la naufraga ha detto di essere contenta ed ha raggiunto i suoi compagni.

Helena: -“Posso chiedere una cosa della vita reale?”

Ilary: -“Tipo?”

Helena: -“Voglio sapere se Silvio BerlusconE sta bene”



HELENA NON È REALE SKSKSKSKSK#isola pic.twitter.com/IIi42zrRix — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 8, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

La domanda di Helena Prestes non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Su Twitter, un utente ha ironizzato: "Helena non è reale". Un altro utente ha sostenuto che la modella brasiliana va votata dall'inizio alla fine del programma per questo suo modo di essere. Un altro telespettatore ha fatto notare, che prima di prendere parte a L'Isola dei Famosi Helena aveva fatto un post dedicato a Silvio Berlusconi.

Un altro utente ha chiosato: "Follia". Un telespettatore ha insinuato che la modella sia entrata nel cast del Reality Show, solo perché ha conoscenze "importanti".

Tra i vari utenti, c'è chi si è detto spiazzato per la domanda e chi ha fatto un plauso alla sensibilità della concorrente. Tuttavia, c'è anche chi ha criticato Enrico Papi per avere risposto sovrastando la conduttrice.

Helena Prestes è fidanzata con Carlo Motta

Helena Prestes è una modella brasiliana ed è molto amica di Nikita Pelizon: vincitrice del Grande Fratello Vip 7.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della naufraga, sappiamo che è fidanzata con Carlo Motta: il giovane durante la diretta de L'Isola dei Famosi è sempre presente in studio per sostenerla. Intervenuto in studio, Carlo ha speso parole al miele per la fidanzata: "Sei bellissima", poi ha spiegato che gli manca il suo sorriso, la sua pazzia e l'ha incoraggiata a proseguire il suo percorso.

Stando ad alcune anticipazioni sulla quinta puntata, Carlo volerà in Honduras per fare una sorpresa a Helena: i due avranno modo di rivedersi e riabbracciarsi almeno per una giornata. In passato, Motta ha avuto una liaison con Dayane Mello.