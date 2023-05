La terza stagione di Terra Amara si aprirà con la confessione di Zuleyha a Yilmaz che Adnan è in realtà suo figlio. Tale scoperta sarà il filo conduttore delle prossime puntate che i telespettatori potranno vedere su Canale 5. La notizia dapprima sconvolgerà Akkaya che dopo i primi momenti di rabbia e smarrimento cercherà di riappropriarsi della famiglia che fino ad allora gli sarà stata negata. Ma anche il suo tentativo di fuga con Zuleyha e i figli cadrà nel vuoto e la situazione si complicherà quando Demir scoprirà che adesso il suo nemico sa tutta la verità sulla paternità negatagli.

La guerra tra Demir e Yilmaz si inasprirà e subirne le conseguenze sarà proprio il piccolo che sfuggito alle cure adulte si ferirà con una pistola. Ciò farà da apripista alla scelta di Yaman di confermare pubblicamente che Adnan è figlio di Yilmaz, il quale di fronte al nuovo affronto subito deciderà di rapire suo figlio.

Demir conferma che Adnan è figlio di Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Yilmaz che compirà un gesto tanto avventato da far arrabbiare perfino Zuleyha. Seguendo la storyline della soap turca, Adnan subirà una delicata operazione dopo essersi ferito con una pistola lasciata incustodita da Demir. Quest'ultimo, oltre all'apprensione per la vita del piccolo, dovrà far fronte alle voci che si diffonderanno presto in paese relative alla vera paternità del bambino.

Yaman a questo punto deciderà di indire una conferenza stampa in cui confermerà che effettivamente lui è sempre stato a conoscenza del fatto che Yilmaz è il padre biologico del piccolo.

In ogni caso, Demir racconterà alla stampa una versione edulcorata del modo in cui Zuleyha è diventata sua moglie.Di fronte alle nuove bugie di Demir, Yilmaz non riuscirà più a contenere la rabbia e approfittando del trambusto creato dalla conferenza stampa rapirà il bambino, sottraendolo di fatto alle cure di Zuleyha.

L'unica a vedere Akkaya mentre porta via Adnan sarà Saniye la quale, spinta da Gaffur, deciderà di non dire nulla per paura di perdere il suo posto di lavoro. Per tali ragioni, ad essere accusata di negligenza sarà Gulten: Demir penserà che la domestica ha aiutato l'amico a scappare con il figlio.

Yilmaz riporta Adnan a Zuleyha

Al contempo, Zuleyha sarà disperata temendo che Yilmaz non riporti più a casa il suo bambino comportandosi come già in passato aveva fatto Demir facendola soffrire molto. Yilmaz, però, dopo un pomeriggio passato con Adnan deciderà di riportarlo a casa precisando a Demri di averlo fatto solo per poterlo consegnare alle cure di Zuleyha. Quest'ultima però non vorrà saperne di riappacificarsi con Akkaya rinfacciandogli di essersi comportato come il marito.

Zuleyha sembrerà decisa a chiudere per sempre con lui, ma per lui i guai saranno tutt'altro che finiti. Mujgan, venuta a conoscenza di tutte le ultime vicende, rimprovererà al marito di averla messa di nuovo in ridicolo. Come deciderà di comportarsi adesso Yilmaz? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.