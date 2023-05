Cristina Scuccia è una delle concorrenti de L'Isola dei Famosi. L'ex suora in passato ha avuto un fidanzato di nome Lucio, che è stato contattato dalla rivista DiPiù Tv per commentare quanto detto dalla naufraga sul suo conto. Il diretto interessato però ha detto di non seguire più Cristina, al punto da non voler commentare il suo percorso in Honduras e le ultime dichiarazioni su di lui.

Le dichiarazioni di Cristina sulla vita sentimentale

Stuzzicata Paolo Noise e Marco Mazzoli, Cristina Scuccia ha parlato del suo passato sentimentale. La diretta interessata ha spiegato di non sentire il bisogno di far "sfogare" il suo corpo.

A tal proposito ha detto che quando ha scelto di prendere i voti, non ha vissuto la castità come un sacrificio ma come un dono.

In merito al suo ex fidanzato, Cristina ha preferito non rivelato se tra i due all'epoca ci sia stato un rapporto intimo o meno. Infine ha detto di amare l'amore in tutte le sue forme, quindi non ha lasciato intendere nulla sul suo orientamento: "So di essere una persona capace di amare più persone".

Le parole del suo ex fidanzato

Dopo le recenti dichiarazioni di Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi, il suo ex fidanzato Lucio è stato contattato da DiPiù Tv per commentare quanto detto sul suo conto. Il diretto interessato, però, ha preferito non rispondere alle domande del giornalista: "Non la seguo più e non m'interessa".

Poi ha aggiunto: "Se Cristina ha parlato di me, non m'interessa".

In passato, quando Cristina ha partecipato a The Voice (vincendo), il suo ex decise di rilasciare un'intervista in cui disse che si erano conosciuti all'età di 8 anni perché entrambe le famiglie erano molto cattoliche e frequentavano assiduamente una parrocchia di quartiere.

Lucio disse di essere cresciuto insieme a Cristina, al punto da considerarla una fidanzata e una confidente. Stando alla versione dell'ex fidanzato, le famiglie di entrambe erano entusiaste della frequentazione fra i due. Infine Lucio disse che la relazione giunse al capolinea quando Cristina decise di prendere i voti.

Cristina Scuccia supera la prima nomination

Durante la quarta puntata de L'Isola dei Famosi Cristina Scuccia si trovava al televoto con Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero.

Al momento del verdetto Ilary Blasi ha promosso a pieni voti la naufraga, spiegando di essere stata votata dalla maggior parte dei telespettatori: oltre il 69% di voti. In Honduras, Scuccia ha legato molto con Helena Prestes: nell'ultimo periodo, però, come gli altri compagni d'avventura ha iniziato a dubitare del comportamento della sua amica ammettendo di non trovare limpidi alcuni suoi modi di fare.