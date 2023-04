Cristina Scuccia è una concorrente della nuova edizione de L'isola dei famosi. Conosciuta in passato come Suor Cristina, è un ex membro della Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Raggiunge la notorietà grazie alla vittoria a The Voice of Italy.

Quanti anni ha Cristina Scuccia? Carta d'identità

Nome e cognome: Cristina Scuccia

Luogo di nascita: Vittoria (Ragusa)

Data di nascita: 19 agosto 1988

Età: 34 anni

Peso: 55 chilogrammi

Altezza: un metro e 65 centimetri

Professione: cantante

Segno zodiacale: Leone

Cosa fa nella vita Cristina Scuccia?

Cristina Scuccia prende i voti nel 2012, entrando nella Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, dopo un cammino spirituale iniziato nel 2009.

Negli anni coltiva anche la passione per il canto, vincendo diversi concorsi.

La notorietà, però, arriva nel 2014, quando passa le blind audition di The voice of Italy ed entra nel team di J-Ax. Vince il programma e pubblica il suo primo album, Sister Cristina. Parte così anche la carriera all'estero. Nel 2017 partecipa al musical Sister Act, mentre nel 2019 entra nel cast di Ballando con le stelle.

A novembre 2022 durante una puntata di Verissimo annuncia di essersi allontanata dalla vita consacrata per tornare a essere semplicemente Cristina Scuccia.

Le reazioni dei fan

Dopo l'annuncio ufficiale della sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha ricevuto dei messaggi di incoraggiamento da alcuni ex naufraghi, tra cui Eva Grimaldi: "L’isola è dura e faticosa, ed è per questo che ti dico vivitela tutta come una vera naufraga.

Sarà un 'viaggio' bellissimo". In tanti hanno criticato la scelta di partecipare così presto a un reality come L'isola, ma qualcuno l'ha difesa: "Chi siamo noi per giudicare questa ragazza".

Cristina Scuccia e l'ex fidanzato Lucio

Cristina Scuccia ha dichiarato che nella vita si è innamorata solo una volta, di un ragazzo di nome Lucio, che è stato il suo fidanzato prima che prendessi i voti.

Si sono conosciuti quando entrambi frequentavano il liceo e sono stati insieme per diverso tempo. La loro storia è terminata con la fine delle scuole superiori, ma a quanto pare sono rimasti in buoni rapporti.

