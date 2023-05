Momenti di confidenza all'Isola dei Famosi. Ad aprirsi in un frangente di intimità con Pamela Camassa, Cristina Scuccia e Luca Vetrone, è stato Simone Antolini che ha raccontato della relazione avuta con la sua ex, spiegando come si sia trattato di una storia "terribile ma bella".

Il rapporto tra Simone e la ex

Per la prima volta a L'Isola dei Famosi, Simone ha dunque parlato del suo passato sentimentale: "Con una ragazza, da quando avevo 16 anni fino ai 19. Abbiamo convissuto per due anni in un appartamentino da ristrutturare. L’abbiamo fatto contro il volere dei nostri genitori.

Era un amore fisico, ma non siamo mai stati felici, tra studio e lavoro".

Proseguendo nel racconto, Simone ha poi rivelato di aver ad un certo punto abbandonato gli studi per lavorare, periodo nel quale la sua fidanzata è però caduta in depressione: "Si era rinchiusa in casa mentre io ero sempre in attività. Non andava d’accordo con i suoi, solo con sua madre ma anche con lei c’erano contrasti. Ci facevamo male a vicenda, non c’era più nulla. Un amore tossico. Quando ci siamo lasciati siamo finiti in una brutta depressione entrambi. Spero che oggi lei sia felice. Nonostante abbiamo questa bellissima cosa in comune, ancora non riusciamo ad avere un accordo. È travagliata”.

L'incontro con Alessandro Cecchi Paone

Archiviata la relazione con la sua ex, Simone ha spiegato di avere ricevuto conforto da un suo amico, anche lui era reduce da una delusione amorosa.

Un giorno, dal nulla i due si sono scambiati un bacio. Da qui un periodo di transizione nel quale il ragazzo si sentiva confuso e disorientato. A seguire si è assistito alla pandemia, momento nel quale Simone aveva modo di seguire Cecchi Paone in tv.

Piano piano il ragazzo si è sentito sempre più affascinato da lui finchè non l'ha contattato sui social.

Da lì è iniziato tutto, i due si sono visti a Rimini e non si sono più separati: "E' stato magico, mi ha fatto parlare e ascoltato. Siamo andati a dormire insieme la stessa notte. Il mio primo vero amore è stato lui".

Simone ha avuto un malore: come sta?

Nella precedente puntata de L'Isola dei Famosi, Simone era assente. Il 23enne ha avuto infatti un malore a causa di un abbassamento di pressione, è stato quindi portato in ospedale dove è stato tenuto una notte in osservazione.

Ritenuto nuovamente idoneo a proseguire l'avventura in Honduras, il naufrago è rientrato su Playa Tosta andando a raggiungere i suoi compagni d'avventura.